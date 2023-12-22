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نجمة التميز لبطولة الإمارات للشباب للتنس

نجمة التميز لبطولة الإمارات للشباب للتنس
23 ديسمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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منح الاتحاد الدولي للتنس بطولة الإمارات الدولية للشباب «J100»، والتي نظمها اتحاد التنس في يناير الماضي، نجمة التميز الأولى، واختارها ضمن قائمة البطولات المفضلة، التي يشرف عليها سنوياً من بين 130 بطولة من ذات التصنيف.
اختار الاتحاد الدولي، 6 بطولات متميزة حول العالم، وجاءت بطولة الإمارات للشباب واحدة منها، ومنحها جائزة «البطولات الأفضل سنوياً» وشهادة اعتراف دولية، وذلك تثميناً للمردود الإداري المميز للجنة المنظمة، إضافة إلى المستوى الفني المميز، الذي رافق البطولة، والتي أقيمت في ملاعب اكاديمية توب سبن في دبي بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة.
كما ثمن الاتحاد الدولي جهود ناصر يوسف المرزوقي مدير البطولة، الأمين العام لاتحاد التنس، لجهوده بأن تظهر كافة بطولات التنس الدولية التي يتم تنظيمها في الإمارات بشكل احترافي، ومنها بطولة الإمارات للشباب، ومنحه جائزة وشهادة مماثلة، وثمن الامين العام لاتحاد التنس دعم وتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، والتي أثمرت تحقيق تنس الإمارات الكثير من المكاسب، وأثنى على جهود السكرتارية الفنية للاتحاد، مقدماً الشكر إلى أكاديمية «توب سبن» للتعاون المشترك، الذي مهد للنجاح والتميز، مؤكداً أن الطموح مواصلة العطاء لاستدامة نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات بشكل مميز.

الاتحاد الدولي للتنس
اتحاد التنس
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