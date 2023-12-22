«الزعيم» يقف على أعتاب «بطل الشتاء» في «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

عزز العين صدارته لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، بالفوز على مضيفه خورفكان 2-1، في المباراة «المؤجلة» بين الفريقين من «الجولة التاسعة»، والتي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وشهدت «المؤجلة الثانية» تعادل شباب الأهلي والشارقة 1-1.

وسجل ريلوانو سركي هدف التقدم لشباب «الزعيم» في الدقيقة 47، قبل أن يضيف دومبيا مدافع «النسور» الهدف الثاني بالخطأ داخل شباك فريقه في الدقيقة 48 «هدف عكسي»، فيما قلص ياسر الحمادي الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 69.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 27 نقطة من 11 مباراة، وبات على بُعد فوز وحيد من مباراتيه في الدور الأول، لحسم لقب «بطل الشتاء»، حيث يلتقي العين ضيفه البطائح الاثنين المقبل ضمن «الجولة 12» على استاد خليفة بن زايد.

وامتدت مكاسب «الزعيم» في مباراته «المؤجلة» أمام خورفكان، إلى ارتقاء لاعب وسطه ريلوانو سركي صاحب الهدف التقدم، إلى صدارة هدافي «دوري 21» برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع «الثنائي» خليفة العبادلة مهاجم شباب الأهلي، ومحمد البلوشي لاعب اتحاد كلباء، وتضم القائمة عيسى خلفان مهاجم العين أيضاً، والذي احتل «الوصافة» برصيد 5 أهداف.

وعلى استاد مكتوم بن راشد، حسم التعادل 1-1 مواجهة شباب الأهلي وضيفه الشارقة، وبكر خليفة العبادلة بهدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، وأدرك مايد الكاس التعادل للضيوف في الدقيقة 60، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، مقابل 17 نقطة للشارقة الخامس.

وتنطلق «الجولة 12» لدوري تحت 21، الأحد بإقامة مباريات اتحاد كلباء وبني ياس، الإمارات والنصر، حتا والجزيرة، وتستكمل الاثنين بمباريات الوحدة وخورفكان، العين والبطائح، الوصل وشباب الأهلي، عجمان والشارقة.