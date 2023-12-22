31 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر أبوظبي

معتز الشامي (دبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، قائمة تضم 31 لاعباً، لمعسكر أبوظبي، من 26 ديسمبر الجاري، إلى 7 يناير المقبل، قبل السفر إلى الدوحة في اليوم التالي، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، ويتخلل المعسكر خوض تجربتين أمام قيرغيزستان وعُمان 30 ديسمبر و6 يناير.

وضمت القائمة خالد عيسى، وحسن حمزة، وعلي خصيف لحراسة المرمى، وخالد توحيد، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعمر حسين هيكل، ويوسف المهيري، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس للدفاع وبدر ناصر، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو دي ليما، وعلي صالح للوسط، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان وكايو كانيدو للهجوم.

ويبدأ «الأبيض» معسكر أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، من دون لاعبي شباب الأهلي والشارقة، لارتباطهم بخوض «السوبر» 29 ديسمبر، على استاد أل مكتوم في دبي، وبالتالي يغيبون عن «الودية الأولى» أمام قيرغيزستان 30 ديسمبر، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بينما تكتمل القائمة في «ودية» عُمان 6 يناير، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.