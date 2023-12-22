«أدنوك للمحترفين» يطرق أبواب «التوقف الآسيوي»

معتصم عبدالله (دبي)

يصل قطار «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى محطة «التوقف الأطول» في مشواره، مع نهاية مباريات «الجولة 12» والتي تنطلق اليوم، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الجزيرة وحتا، النصر والإمارات، وبني ياس واتحاد كلباء، وتستكمل الجولة غداً بمواجهات البطائح والعين، الشارقة وعجمان، خورفكان والوحدة، و«القمة المنتظرة» بين شباب الأهلي والوصل على «استاد راشد».

وتسبق «الجولة 12»، التوقف الأطول في مسيرة «أدنوك للمحترفين»، والذي يستمر لأكثر من 50 يوماً، بالتزامن مع المشاركة المرتقبة لمنتخبنا الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا، والتي تُقام من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إيران، هونج كونج، وفلسطين.

وينتظم «الأبيض» بنهاية الجولة الحالية، في معسكر إعداد داخلي بجزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، بداية من الثلاثاء المقبل، على أن يؤدي تدريباته اليومية بملعب جامعة نيويورك، قبل أن يخوض وديتين على التوالي أمام قيرغيزستان 30 ديسمبر الحالي، على استاد محمد بن زايد، وعُمان على استاد آل نهيان 6 يناير المقبل، قبل إعلان القائمة النهائية، والسفر إلى الدوحة 8 يناير.

وتجرى خلال فترة التوقف، مباراة واحدة في المنافسات المحلية، على صعيد أندية المحترفين، تجمع شباب الأهلي «حامل لقب الدوري»، والشارقة بطل النسخة الأخيرة لكأس رئيس الدولة، على أول ألقاب موسم 2023- 2024 «كأس السوبر» والمقرر مساء الجمعة المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتنطلق «الجولة 12» للدوري، بمباراتي الجزيرة وحتا، والنصر والإمارات، حيث يتطلع في الأولى «فخر أبوظبي» صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة، إلى حصد الفوز، والدخول إلى مرحلة التوقف بمعنويات جيدة، تمهد الطريق أمام المدرب الجديد الذي يتولى المهمة، خلفاً للهولندي فرانك دي بور، بعدما قاد مساعده بوب دي كليرك الفريق إلى الانتصار «خارج قواعده»، في مباراة الجولة الماضية أمام الإمارات 1-0.

ويتسلح «فخر أبوظبي» أمام ضيفه «الإعصار» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، بالأفضلية المطلقة بحصد «العلامة الكاملة» في اللقاءات الستة التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، سجل خلالها 15 هدفاً مقابل 3 أهداف فقط استقبلتها شباكه.

ويستضيف «استاد آل مكتوم» مواجهة النصر «التاسع»، وله 12 نقطة، أمام ضيفه «صقور» الإمارات «الأخير» برصيد 5 نقاط، وتتباين ظروف الفريقين قبل مواجهة الليلة، بعدما استعاد «العميد»، تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي شرودر «ذاكرة الانتصارات»، بعد 5 مباريات على التوالي، بالفوز على مضيفه عجمان 3-0 في الجولة الماضية.

في المقابل، أطاحت الخسارة السابعة على التوالي أمام الجزيرة 0-1، بالإسباني لويس بلاناجوما من تدريب «الصقور»، ليكون ثاني المدربين «المُقالين» في النادي، منذ بداية الموسم الحالي 2023- 2024، وتميل كفة الأفضلية لأصحاب الأرض في المواجهات الـ 18 المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين» برصيد 13 فوزاً لـ «الأزرق»، مقابل انتصارين لـ «الصقور»، والتعادل في ثلاث مباريات.

وفي مباراة ثالثة، يشعل «فارق النقطة» التي تفصل بني ياس صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وضيفه اتحاد كلباء «العاشر»، أجواء لقاء الفريقين على ملعب الأول بالشامخة، وفشل «السماوي» في تذوق طعم الفوز، خلال آخر ثلاث جولات، ختمها بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، في الوقت الذي خسر فيه «النمور»، في الجولة الماضية أمام الوصل المتصدر 1-2.

والتقى بني ياس واتحاد كلباء في 16 مباراة سابقة في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «السماوي» برصيد 8 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لـ «النمور»، والتعادل في 4 مباريات أخرى.



«التنوع» يهدد «الإعصار»

يهدد الجزيرة دفاعات ضيفه حتا بالحلول المتنوعة للاعبيه في التسجيل، بعدما توزعت أهداف «فخر أبوظبي» الـ 23 في الدوري على 11 لاعباً مختلفاً، خلال الجولات الماضية، ليكون أكثر الفرق تنوعاً على صعيد اللاعبين في التسجيل، بجانب العين، في الوقت الذي سجل فيه 5 لاعبين الأهداف الثمانية لحتا في الدوري ليكون أضعف هجوم.



الأجانب سر تفوق «السماوي»

سجل اللاعبون الأجانب 14 من أصل 15 هدفاً لبني ياس في الدوري، خلال الموسم الحالي، فيما يعد سهيل النوبي اللاعب المواطن الوحيد في «السماوي» الذي نجح في تسجيل هدف وحيد لفريقه في الدوري، قاد به بني ياس إلى الفوز على خورفكان 1-0 في الجولة السابعة.



«الرسام» سلاح «الصقور»

يعول فريق الإمارات في مباراته أمام مضيفه النصر، على عودة قائد الفريق، الإسباني إنييستا إلى التشكيلة الأساسية، بعد غيابه عن مباراتين على التوالي أمام شباب الأهلي 0-7، والجزيرة 0-1، بداعي الإصابة، وشارك «الرسام» بفعالية في تدريبات فريقه الأخيرة، استعداداً لمواجهة «العميد».



اتحاد كلباء «كامل العدد»

‏اكتملت صفوف اتحاد كلباء، بعودة الإيطالي دانييل بيسا من الإيقاف، وأصبح جاهزاً للمشاركة أساسياً مع «النمور» أمام بني ياس، اليوم، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين».

‏ولا يعاني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء أي غيابات في الخطوط الخطوط، ‏بشفاء المصابين وعودة الموقوفين، ورفعت تدريبات الفريق شعار «كامل العدد»، ‏ويطمح مجيدي إلى حصد النقاط الثلاث قبل فترة التوقف، لأنها تجعل «النمور» يصل إلى «النقطة 15»، ‏ويحتل الفريق المركز العاشر، وله 12 نقطة.