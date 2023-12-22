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الرياضة

«أفهم» يواجه «فخر» في مضمار العين

«أفهم» يواجه «فخر» في مضمار العين
23 ديسمبر 2023 01:07

عصام السيد (العين)

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ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الخامسة من مساء اليوم، خامس أمسيات سباقه هذا الموسم، ويتألف من 9 أشواط للخيول العربية، ما عدا الشوط الختامي، الذي خصص للخيول المهجنة، وتم تقسيم السباقين الأول والثاني إلى قسمين بسبب العدد الهائل من المشاركات.
ويعتبر الشوط السادس الرئيس في الحفل للخيول تصنيف (0-80) لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ويبدو أن «أفهم» يعد صاحب الحظ الأوفر، بعد أن حل في المركز الثالث خلف «تاج العز» في مشاركته الأخيرة، ويمكن أن يمنح تاج أوشي أول فائز في العين هذا الموسم للمدرب إرنست أورتل، الذي يبدو أن ساحته تعود تدريجياً إلى شكلها مع اثنين من الفائزين في نهاية الأسبوع الماضي.
ويمكن أن يأتي التهديد الرئيس له من «فخر»، الذي هزم أيضاً في المركز الثالث في الظهور الأول على يد «تاج العز»، قبل أن يفوز بسباق تكافؤ في أبوظبي، وهناك «رامز الوثبة».
وينطلق الشوط الأول لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ويتصدر الترشيحات «الأرقم»، و«جيم تايم» و«مليح» إلى جانب «ويل باور»، و«روكبري».
ويستقطب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر (تكافؤ) 15 من الخيل القوية يبرز منها «أيه أف منعوت»، الذي يسعى للفوز بعد حلوله أكثر من مرة وصيفاً، كما ينافس أيضاً «جعفر ديس أرنيتس»، و«ساموراي الزمان».
ويتصدر «أيه أف الهزيم»، و«أي إس بدور»، و«مكين» ترشيحات الشوط الثالث، والذي خصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر، والمفاجأة من «جواهر الريف»، ويتصدر «ماجيك تتش»، و«نواف الوثبة» ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1600 متر.
ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر صراعاً وتنافساً قوياً بين الخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، بمشاركة نخبة قوية قوامها 15 خيلاً، ويتصدر الترشيحات «أواسيس مون» الوصيف في آخر مشاركة، بجانب «زامط» الفائز بمضمار جبل علي، وهناك «يورمان»، و«مابوتو».
وسيكون الشوط السابع الذي يقام على مسافة 1000 متر، متكافئاً بين الخيول المتنافسة، ويبرز فيه العديد من الأسماء.
ويتصدر «جاب أدعج» ترشيحات الشوط الثامن لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وينافسه «شروق الوثبة»، و«لا مناس».

مضمار العين
نادي العين للفروسية
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