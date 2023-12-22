«ديربي» الوصل وشباب الأهلي في واجهة «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر مواجهة «الديربي»، التي تجمع الوصل «الثالث» بضيفه شباب الأهلي «المتصدر» مساء اليوم على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، واجهة «الأسبوع السابع» لدوري الرجال للكرة الطائرة، والذي يشهد مباريات النصر والعين، الجزيرة وحتا، وعجمان وبني ياس. ويتسلح «فرسان الطائرة» بأفضلية عدم الخسارة في الجولات الست الماضية، ليحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، مقابل 11 لمضيفه «الإمبراطور» الثالث، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه بني ياس 2-3.

وينشد «السماوي»، صاحب النقاط الـ 11، تعزيز موقعه في «وصافة الترتيب» في المواجهة أمام مضيفه «البرتقالي» صاحب المركز الرابع، وله 8 نقاط، وشهدت الجولة الماضية فوزين لبني ياس وعجمان بنتيجة 3-2 أمام الوصل وحتا على التوالي.

وتحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، مواجهة «العميد» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، أمام ضيفه «الزعيم» السادس وله 8 نقاط، وخسر النصر في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 1-3، فيما فاز العين على الجزيرة بالنتيجة ذاتها.

مباريات اليوم «الجولة 7»

الوصل – شباب الأهلي 18:30

النصر – العين 18:30

الجزيرة – حتا 18:30

عجمان – بني ياس 18:30