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تعادلان للعروبة والظفرة في دوري «الأولى»

تعادلان للعروبة والظفرة في دوري «الأولى»
22 ديسمبر 2023 22:11

معتصم عبدالله (دبي)
فرضت نتيجة التعادل نفسها على مباراتي العروبة «المتصدر» أمام ضيفه جلف أف سي 3-3، والظفرة «الوصيف» أمام مضيفه التعاون 1-1، في انطلاق «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تفوق مسافي على الرمس «الأخير» 6-2، والفجيرة أمام مصفوت 4-1.
ورفع العروبة رصيده إلى 32 نقطة، واحتفظ بفارق النقاط الثماني عن أقرب ملاحقيه الظفرة «الوصيف» برصيد 24 نقطة، بعد تعادل الأخير أمام مضيفه التعاون 1-1، بعدما افتتح توناني أفوبي التسجيل في الدقيقة 18، وأدرك «البديل» السيد محمد التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.
وتستكمل الجولة السبت بإقامة أربع مباريات تتصدرها مواجهة دبا أمام ضيفه دبا الحصن في صراع محتدم على المركز الثالث، فيما يستضيف الذيد نظيره العربي، ويلتقي يونايتد بالجزيرة الحمراء، وسيتي والحمرية، فيما يغيب جلف يونايتد «الثالث عشر» بداعي الراحة.

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