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الرياضة

أستون فيلا يرفض صدارة «البريميرليج»!

أستون فيلا يرفض صدارة «البريميرليج»!
23 ديسمبر 2023 09:10

لندن (أ ف ب)

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حرم شيفيلد يونايتد وصيف القاع مضيفه أستون فيلا من الصدارة، بإيقاعه في فخ التعادل 1-1، وذلك ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وافتتح شيفيلد التسجيل في وقت متأخر من الشوط الثاني عبر كاميرون آرشر «87»، إلا أن «البديل» المهاجم الإيطالي نيكولو زانيولو أدرك التعادل، من رأسية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وألغى حكم الفيديو المساعد «الفار» هدف الفريق المضيف الجامايكي ليون بايلي «61»، ليعود ويتدخل في ثلاث مناسبات طالب فيها أستون فيلا بركلات جزاء.
كما فرمل شيفيلد الذي يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 9 نقاط انتصارات أستون فيلا على ملعبه «فيلا بارك»، حيث خرج فائزا في مبارياته الـ 15 الأخيرة في الدوري.
وفشل أستون فيلا بإشراف مدربه الإسباني أوناي إيمري، في الاستفادة من الفرصة الذهبية التي سنحت أمامه لانتزاع صدارة «البريميرليج» للمرة الأولى منذ أغسطس 2011 في حال كان نجح في العودة بالنقاط الثلاث، إلا أنه اكتفى بالتعادل والتقدم للمركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر «39 نقطة لكل منهما»، بانتظار مباراة الأخير في عقر دار ليفربول الثالث «38» السبت في قمة مباريات هذا الأسبوع.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
شيفيلد يونايتد
أرسنال
ليفربول
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