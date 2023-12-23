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الرياضة

ميلان.. النزيف «خارج الديار»!

ميلان.. النزيف «خارج الديار»!
23 ديسمبر 2023 09:17

ميلانو (أ ف ب)

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انتزع ميلان بهدف قاتل التعادل من مضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب 2-2، وذلك ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ميلان في الشوط الأول عبر الإنجليزي فيكايو توموري «17»، قبل أن يرد ساليرنيتانا الذي يشرف على تدريبه مهاجم «الروسونيري» السابق فيليبو إنزاجي «50 عاماً» في الثاني برأسية الأرجنتيني فيديريكو فاتشيو «42»، وتسديدة من أنتونيو كاندريفا خدعت الحارس الفرنسي مايك مينيان «63».
وانتظر ميلان حتى الدقيقة 90 لإدراك التعادل بفضل «البديل» الصربي لوكا يوفيتش، بعد تمريرة رأسية من الفرنسي أوليفييه جيرو «90»، وتلقى ميلان ضربة معنوية بإصابة توموري الذي غادر الملعب في الدقيقة 65.
واحتفظ ميلان بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة، متأخراً بفارق 8 نقاط عن جاره اللدود الإنتر المتصدر الذي يستقبل ليتشي الثاني عشر السبت، لكنه لم يعد يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن فيورنتينا الرابع، والفائز على مونزا بهدف الأرجنتيني لوكاس بلترين «7».
وفشل ميلان بإشراف المدرب ستيفانو بيولي في الفوز للمباراة الثالثة خارج عقر داره، حيث أعقب التعادل مع ليتشي 2-2 في المرحلة الثانية عشرة، هزيمة متأخرة في بيرجامو أمام أتالانتا 2-3 في المرحلة الخامسة عشرة، وتعادل جديد أمام ساليرنيتانا.
وفاز لاتسيو على مضيفه إمبولي 2-0، سجلهما الفرنسي ماتيو جندوزي «9» وماتيا تزاكانيي «67»، ورفع لاتسيو الذي وضع حدا لسلسلة من 5 مباريات، من دون فوز خارج الديار في مختلف المسابقات رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع موقتاً، متأخراً بفارق نقطة عن جاره اللدود روما الذي يستقبل نابولي حامل اللقب السبت، ويقبع إمبولي في المركز الثامن عشر مع 12 نقطة.
وابتعد جنوى أكثر عن مراكز الهبوط، بعدما قلب تخلفه أمام ضيفه ساسوولو بهدف أندريا بينامونتي «28»، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي الإيسلندي ألبرت جوموندسون «64 من ركلة جزاء» والغاني كاليب إكوبان «87».

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إنتر ميلان
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