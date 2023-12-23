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الرياضة

عودة «ثنائية» سواريز وميسي

عودة «ثنائية» سواريز وميسي
23 ديسمبر 2023 09:25

واشنطن (رويترز)

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أعلن إنتر ميامي الأميركي عن تعاقده مع لويس سواريز، لينضم المهاجم القادم من أوروجواي مجدداً إلى صديقه المقرب ولاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي.
ووقع سواريز عقداً لموسم 2024 مع إنتر ميامي، ويلعب مجدداً، بجانب نجمي برشلونة السابقين، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، واللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.
وانضم اللاعب «36 عاماً» إلى إنتر ميامي، قادماً من جريميو البرازيلي، الذي سجل معه 26 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام.
وقال سواريز في بيان «أنا سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي، لا أستطيع الانتظار لأبدأ، أنا جاهز للعمل، وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي الرائع».
وكان ميسي وسواريز جزءاً من ثلاثي برشلونة الهجومي الشهير - إلى جانب البرازيلي نيمار - الذي سيطر على إسبانيا وأوروبا في موسم 2014-15، عندما فاز النادي الكتالوني بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.
وتألق سواريز للمرة الأولى في أوروبا مع أياكس أمستردام، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 82 هدفاً.
لكنه حقق النجاح الأكبر في برشلونة، حيث سجل 195 هدفاً، وقدم 113 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى الغريم أتلتيكو مدريد، حيث واصل التألق، وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإسباني.
وسجل سواريز في المجمل أكثر 500 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب قرابة عقدين من الزمن.
وقال كريس هندرسون المدير الرياضي لإنتر ميامي «لويس مهاجم مذهل، ويتمتع بسجل حافل من التميز على أعلى المستويات في الرياضة، وأثبت أنه موهبة فريدة في كل دوري لعب فيه طوال مسيرته حتى الآن».
وفاز إنتر ميامي بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي في 2023، في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأميركي لكرة القدم، ويبدأ الفريق مشواره في موسم 2024 بمواجهة ريال سولت ليك 21 فبراير المقبل.

الإنترنت
لويس سواريز
ليونيل ميسي
برشلونة
سيرجيو بوسكتس
جوردي ألبا
ليفربول
أتلتيكو مدريد
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