«الريال» يقاتل بـ «مدافع واحد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يعاني ريال مدريد الإسباني أزمة مستحكمة، في جميع خطوطه بسبب الإصابات، ولا تمر جولة أو جولتان من «الليجا»، إلا وانضم لاعبون جدد إلى قائمة المصابين الطويلة. ووصل الأمر لدرجة أن الخط الخلفي للفريق، لم يوجد فيه إلا قلب دفاع واحد «أساسي»، بعد طرد «الكابتن» ناتشو هيرنانديز في مباراة ألافيس الأخيرة في الدوري، ما ينذر بغيابه مباراتين على الأقل، إن لم تقرر لجنة التأديب والانضباط بالاتحاد الإسباني تغليظ العقوبة. وانضم ناتشو بذلك إلى البرازيلي إيدر ميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا قلبي الدفاع اللذين أصيبا بالرباط الصليبي، وخضعا لجراحة، يقترب الأول من الشفاء منها، بينما يغيب الثاني إلى نهاية الموسم.

وعلى مستوى الدفاع، خسر «الريال» أيضاً جهود داني كارباخال وفيرلان ميندي، ظهيري الجنب، وأصبح يلعب بمدافع واحد «أساسي» في الخط الخلفي، هو الألماني أنطونيو روديجير، بينما ظهيري الجنب من البدلاء «لوكاس فاسكيز وفران جارسيا».

واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني إلى الدفع بلاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في «قلب الدفاع» خلال مباراة ألافيس في «الليجا».

وذكر موقع «ياهو سبورت» أن «الريال» أصبح في حاجة إلى التعاقد مع قلب دفاع «سوبر»، خلال «الميركاتو الشتوي»، حتى يمكنه مواصلة المنافسة في «الليجا» ودوري الأبطال الذي تُستأنف مبارياته بدور الـ 16 خلال فبراير المقبل، لأن «البديل» تشواميني لا يبدي سعادته باللعب في المركز الجديد، وإن أجاد فيه، ولكنه على أية حال قد يضطر إلى الإذعان والاستجابة لطلب أنشيلوتي على الأقل خلال المباراتين القادمتين في أول العام الجديد أمام ريال مايوركا وألميريا، وإن كان المدير الفني نفسه يأمل في استجابة إدارة «الميرنجي» لطلبه بضم قلب دفاع جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال الموقع إن مجلس إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز يرفض على ما يبدو ضم قلب دفاع جديد، ويفضل الاستعانة بتشواميني، لحين عودة ناتشو من الإيقاف.

وأضاف أن الريال «موعود» هذا الموسم بإصابة لاعبيه الأساسيين في مختلف الخطوط، مثل متوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافينجا، والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما امتد ليشمل البرازيلي الآخر رودريجو الذي عانى مشاكل في الركبة خلال مباراة ألفيس أيضاً، وإن كانت مدة غيابه لم تتحدد بعد.

واعترف الموقع بأن «عين الحسود» أصابت «البلانكوس» الذي يقدم بقوة في «الليجا»، حيث يتصدر الترتيب حالياً، فضلاً عن تأهله إلى دور الـ 16 في دوري الأبطال، لمواجهة لايبزج الألماني في فبراير.

وأشار الموقع إلى أن الفضل في تماسك وتلاحم الفريق وعدم سقوطه، يرجع في المقام الأول إلى «المخضرم» أنشيلوتي الذي استطاع إيجاد «توليفة» جديدة جيدة بين الكرواتي لوكا مودريتش «38 عاماً»، والألماني توني كروس «33 عاماً» وبين أصدقاء الدكة لوكاس فاسكيز وفران جارسيا وإبراهيم دياز الذين يريدون أن يثبتوا إمكانية الاعتماد عليهم أساسيين في المرحلة القادمة.

واختتم الموقع تقريره متسائلاً: إلى متى يتحمل «الريال» هذا الوضع الصعب؟، وهل يستطيع أن يكمل الموسم بمراحله الصعبة، سواء في «الليجا» أو«الأبطال»، بينما كل خطوطه تعاني هذا النقص الكبير؟