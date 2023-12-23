النصر يتمسك بمطاردة الهلال



الرياض (أ ف ب)

عمّق النصر جراح ضيفه الاتفاق، بفوزه عليه 3-1، على ملعب الأول بارك في الرياض، في قمة المرحلة الثامنة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للنصر البرازيلي أليكس تيليس «43»، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش «59»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «73 من ضربة جزاء»، وللاتفاق محمد الكويكبي «85».

وبعد خسارة «الديربي» أمام الهلال بثلاثية، استعاد النصر توازنه سريعاً فتغلب على الرياض 4-1، قبل أن يكتسح الشباب 5-2 في الكأس، والاتفاق ليرد أمام الأخير اعتباره من خسارة دور الذهاب، في المقابل، فشل الاتفاق الذي يشرف على تدريبه الإنجليزي ستيفن جيرارد في تحقيق الفوز في مبارياته السبع الأخيرة.

ورفع النصر، وله مباراة مؤجلة أمام الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وحافظ الأهلي على مركزه الثالث، عقب فوزه على مضيفه الحزم متذيل الترتيب 4-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وتناوب على تسجيل رباعية الأهلي، الجزائري رياض محرز «45»، والإسباني جابرييل فيجا «58»، وفراس البريكان «81»، والتركي ميريح ديميرال «91»، ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، بينما بقي الحزم في المركز الثامن عشر الأخير برصيد 12 نقطة.