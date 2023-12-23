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الرياضة

«دولي الجودو» يهنئ ابن ثعلوب

«دولي الجودو» يهنئ ابن ثعلوب
23 ديسمبر 2023 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تلقي محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية رسالة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة العام الجديد، معرباً عن تقديره وامتنانه للجهود في العام الحالي المليء بالأحداث الرياضية والمجتمعية، ما أسهم في خدمه اللعبة ومجتمعها، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز، والسعي لمواصلة العمل في جميع أنحاء العالم، متحدين ومتآزرين، مسترشدين بقواعد الجودو الأخلاقية، لمصلحة جميع لاعبي ومجتمع الجودو في أنحاء العالم.
وأضاف في رسالته لجميع الرياضيين والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء والمدربين والحكام وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي وسفراء الاتحاد الدولي وموظفي الاتحاد الدولي للجودو والشركاء الرسميين والجهات الراعية وجميع أصحاب المصلحة، بأنهم في الاتحاد كلهم ثقة وبرغبة مفعمة بالأمل في تحقيق السلام العالمي في جميع القارات.
وحرص رئيس الاتحاد الدولي على تهنئة اتحاد الجودو بمناسبة تكريم أبطال الإمارات للجودو الذين حققوا الإنجازات العالمية، ضمن الحفل السنوي لرياضة الإمارات الخاص بأصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022، وإمارات السلام والإنسانية تستعد لاستضافة بطولة العالم لكبار الجودو للفردي والمختلط في أبوظبي، من 19 إلى 25 مايو 2024، قبل انطلاقة أولمبياد باريس 2024.

 

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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