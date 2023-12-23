«أيسوليت» و«ريتش» يتألقان في «آل مكتوم للتحدي»



عصام السيد (دبي)



حفلت أول الأمسيات الكرنفالية في «روزنامة» كرنفال سباقات دبي، والذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل أمس بمضمار ميدان فيستيف فرايداي «مهرجان الجمعة»، وتألفت من تسعة أشواط رصدت لها جوائز 4.550.000 درهم برعاية شركة إعمار العقارية، بالإثارة والتشويق والعروض الشائقة من الخيول المحلية والعالمية، حيث حققت خيول جودلفين «ثنائية» مستحقة.

وأكد «أيسوليت» لآر آر آر، وبإشراف دوج واتسون، وقيادة تايلو جافيليون، نجوميته المطلقة في بطولة الجولة الأولى من سباق آل مكتوم للتحدي للفئة الثانية في الشوط الخامس والرئيس لمسافة الميل «رملي»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، وجائزته مليون درهم، وحقق البطل فوزاً سهلاً، وبفارق 3,5 طول، ومسجلاً 1:37:21 دقيقة.

وأظهرت خيول جودلفين سطوتها عبر الجواد «مشيرد تايم» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، في الشوط السادس لمسافة 1800 متر «عشبي»، على لقب سباق الراشدية للفئة الثانية البالغة جائزته 850 ألف درهم، متفوقاً بسهولة وبفارق 3,25 طول، وسجل البطل 1:46:97 دقيقة.

وسجلت خيول جودلفين بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، الفوز الثاني عبر الجواد «ذهبي» في سباق دبي ريسنج كلوب كلاسيك «هانديكاب» في الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار «عشبي» وسجل البطل 2:27:90 دقيقة.

وواصل الجواد «آر بي ريتش لايك مي» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة ادري دو فريز، مسلسل عروضه الجيدة بالحفاظ على لقب الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى لمسافة 1600 متر «رملي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، بجائزة 500 ألف درهم، أمام خصوم قوية، قبل أن يتفوق بفارق 1,5 طول، وسجل البطل 1:46:09 دقيقة.

وقلب الجواد «بونتوس» لأيفا نيسلانيكوفا، بإشراف ميروسلاف نيسلانيك، وقيادة أنطونيو فريزر، التوقعات في سباق ارتجال دبي داش «قوائم» في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر «عشبي»، بجائزة 500 ألف درهم، متفوقاً بفارق 0,75 طول عن «بالحيل»، ومسجلاً 56:77 ثانية.

وأظهرت المهرة «منامة جولد» التي منحت المالك والمدرب فوزي ناس، والفارس أدري دو فريز «الثنائية»، مستوى لافتاً في شوط المهرات في سن السنتين على لقب سباق «كوندشنس» لمسافة 1400 متر «رملي»، في الشوط الثالث البالغ جائزته 210 ألف درهم، لتحجز لها مكان في الألف جينيز الإماراتي، وسجلت 1:24:64 دقيقة.

وخطف «فافورتينو» لفينس كونسلتنج وجيلبيرتو كامبيني، بإشراف كيفن فيليبارت، وقيادة جيمس دويل الفوز بفارق رأس عن المرشح الأول «دانية» في تحدي سباق بزنيس باي في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «عشبي»، البالغ جائزته 500 ألف درهم، وسجل البطل 1:22:23 دقيقة.

وانتزع الجواد الأوروجوياني «أتليتكو ألكولانو» لمزرعة بيج دو سول، بإشراف خوليو أولاسكوجا، وقيادة خوسيه دا سيلفا، فوزاً صعباً في الشوط السابع لمسافة 1900 متر «رملي»، على لقب سباق انتصار «قوائم» البالغة جائزته 500 ألف درهم، وسجل البطل 1:59:36 دقيقة.

وفي ختام مثير للأمسية خطف الجواد غير المرشح «مورننج» لناصر عسكر، بإشراف، بوبات سيمار وقيادة موفقة من الفارس ريتشارد مولن، لقب سباق السرعة «هانديكاب» – رملي في الشوط التاسع لمسافة 1200 متر، وجائزته 190 ألف درهم، ليتوج باللقب في زمن 1:12:15 دقيقة.