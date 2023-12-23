«بسام الوثبة» يطارد لقب «مجلس التعاون»



عصام السيد (الشارقة)



ينظم مضمار الشارقة لونجين ظهر الأحد، فعاليات النسخة السادسة لسباق كأس مجلس التعاون الخليجي المخصص للخيول العربية الأصيلة، ويتألف الحفل من ستة أشواط خُصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الأخير المخصص للمهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائز أشواط السباق 400 ألف درهم، برعاية لونجين، ودعم من مجلس الشارقة الرياضي.

ويطارد «بسام الوثبة» بطل كأس سمو ولي عهد الشارقة هذا الموسم، لقب سباق كأس دول مجلس التعاون الخليجي في خامس أشواط الحفل على مسافة 1700 متر - هيبة، وأبرز المتحدين «أي إس أبو موسى» الذي يدافع عن اللقب، و«إيه أف مقام».

وينطلق الحفل بشوط المبتدئة للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات على مسافة 1200 متر، وبمشاركة 16 خيلاً، يتقدمها «نبراس» وينافسه «غياث»، و«الناير».

ويجتذب الشوط الثاني المخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات وما فوق مشاركة 16 منها تتنافس على مسافة 1200 متر، ومن ضمن المنافسات على لقب الشوط «برطوته»، ورفيقتها في الإسطبل «أمجاد العز»، و«فالك» صاحبة المركز الثاني في آخر مشاركة لها.

ويستقطب الشوط الرابع 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق تتنافس لمسافة 1700 متر – هانديكاب، ومن أبرز المتنافسين في هذا الشوط «تاجر» الذي حقق الوصافة في آخر مشاركة له، وينافسه كل من «فرحان» الفائز على نفس المضمار، و«إيه أف مرموق».

وبمشاركة 16 خيلاً يشتد التنافس في ثالث أشواط الأمسية لمسافة 2000 متر – هانديكاب، وتم تخصيصه لخيول عمر 4 سنوات وما فوق، يتقدمهم «إيه أف الباهر»، وتنافسه «إيه إس شموس» و«سكينة».

وتتنافس 11 خيلاً في ختام الأمسية بالشوط السادس لمسافة 1200 متر هانديكاب، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، ومن أقوى المرشحين في هذا الشوط «الهدير»، وينافسه «دوكدوم»، و«أيرون سايد».