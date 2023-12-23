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الرياضة

137 لاعباً في «أبوخليل للشطرنج»

137 لاعباً في «أبوخليل للشطرنج»
23 ديسمبر 2023 12:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت النسخة الثالثة من بطولة علي سعيد أبو خليل الدولية التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بقاعته تخليداً لذكرى أحد مؤسسي النادي، ولعبة الشطرنج في الدولة، بمشاركة 137 لاعباً من 16 دولة، وتستمر إلى 28 ديسمبر الجاري. 
وحضر الافتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأبناء وأحفاد علي سعيد أبوخليل. 
ويعتبر الراحل علي سعيد أبو خليل الأب المؤسس للشطرنج بالدولة بصفة عامة، ونادي الشارقة للشطرنج، كما يعد أحد الشخصيات الرياضية التي عاصرت الحركة الرياضية في الإمارات، منذ بداية السبعينيات، ومارس العديد من الألعاب الرياضية، وشغل مناصب عدة في اتحاد السلة، وشارك في تأسيس اتحاد الشطرنج منذ عام 1976، وشغل منصب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد عام 1992، حيث أسس عدداً من البطولات المحلية والدولية بالإمارات. 
وأوضح عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن تنظيم البطولة التي تحمل اسم الفقيد هو تقدير بسيط لعطائه الكبير، وجهوده المخلصة، وعمله الدؤوب خلال مسيرته الطويلة في خدمة للشباب والرياضة بالدولة. 

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