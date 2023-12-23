«الاستعراض الحر» يجذب «عشاق المغامرة»



الظفرة (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد منافسات اليوم السابع عشر، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024، مع الجولة الثانية للاستعراض الحر للسيارات في حلبة مرعب، والخاصة بالاستعراض، وأقيمت الجولة الأولى في أول أيام المهرجان، بمشاركة تجاوزت 160 سيارة في فئات الاستعراض الثلاث.

وتواصل منطقة مرعب إبهار الحاضرين والجمهور، خاصة مع الفعاليات الرياضية التي تقام يومياً في مختلف مناطق المهرجان، بالإضافة إلى الفعاليات اليومية والمقامة في كل أرجاء مرعب أيضاً بتنظيم نادي ليوا الرياضي، والتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومختلف الشركاء من الجهات الحكومية.

وتقام الجولة الجديدة للاستعراض الحر للسيارات، والذي يحبس الأنفاس، بما يقدمه المتسابقون والمشاركون وعشاق المغامرة، في فئات الاستعراض من تميز كبير، وقوة وإمكانات عالية في الوصول إلى أفضل الحركات الاستعراضية في حلبة مرعب، وتملك حلبة مرعب مقاييس عالمية وامتيازات جعلتها من الحلبات الأفضل في المنطقة لممارسة الرياضة الاستعراضية.

ومن المقرر أن نشاهد 3 فئات، ضمن الاستعراض الحر للسيارات، هي «الإن والتي والإس»، وتم تخصيص مدة زمنية لكل متسابق، لتقديم أفضل استعراض له، مع وضع شروط وحركات لابد من تقديمها خلال الفاصل المخصص له.

والجدير بالذكر أن هذه الرياضة تحفز الشباب على المشاركة في الاستعراض الحر للسيارات، في إطار قانوني وملائم من مختلف النواحي الخاصة بالأمن والسلامة، وتوفير كل معايير الأمان للمتسابق، بدءاً من الفحص الفني وإجراءات الدخول للحلبة واستيفاء الشروط الخاصة بالسيارة والمتسابق.

وتستمر جولة الاستعراض الحر للسيارات لمدة يومين، ثم تتواصل فعاليات وإبداعات مهرجان ليوا الدولي حتى 31 من ديسمبر الحالي، مع العديد من المفاجآت والتحديات اليومية والفقرات المخصصة للجمهور.