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الرياضة

«لقاء صربي» في سباق «اللقب الأول»

«لقاء صربي» في سباق «اللقب الأول»
23 ديسمبر 2023 13:23

 
مراد المصري (دبي)


يلتقي المدربان الصربيان ماركو نيكوليتش «شباب الأهلي»، وميلوش «الوصل»، وجهاً لوجه للمرة الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الأحد»، بعد مباراتي الفريقين ضمن «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ورجحت فيهما كفة «الإمبراطور».
ورغم أن المدربين ينحدران من صربيا، إلا أنهما يلتقيان معاً للمرة الأولى في بطولات الدوري على الإطلاق، وشاءت الظروف أن تكون على أرض الإمارات، علماً أن السباق بينهما على صدارة الترتيب، يأتي في وقت تسعى فيه «المدرسة الصربية» لتتويج أحد أبنائها بطلاً لـ «دورينا» للمرة الأولى، حيث لم يسبق لأي مدرب صربي حصد اللقب إلى الآن.

 

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وحاول ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، شحن «همة» لاعبيه، وقال «فخور بما قدمه اللاعبون خلال الفترة الماضية، لأنهم حاربوا في ظروف صعبة، تخللها الإرهاق والإصابات».
وأضاف «نواجه فريقاً قوياً ومنظماً، ونقدم كل ما نملك للخروج بالنتيجة المطلوبة، في كل مباراة نلعب بتكاتف، ونقدم كل ما نملك من أجل حصد المزيد من النقاط».
من جانبه، أكد ميلوش مدرب الوصل، أن «الديربي» دائماً ما يكون مليئاً بالإثارة والندية، لكنه يظل مباراة من ثلاث نقاط لن تحسم اللقب، وذلك في محاولة منه لتقليل الضغوط على فريقه، وقال «حققنا الفوز مرتين على شباب الأهلي هذا الموسم، وعلينا أن نبذل جهداً مضاعفاً في حال أردنا فوزاً ثالثاً».

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
شباب الأهلي
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