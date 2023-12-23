4 لاعبين خارج تشكيلة «البرتقالي»



رضا سليم (دبي)



تشهد قائمة عجمان أمام الشارقة، يوم الأحد في «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، غيابات جديدة، بعدما انضم إليها عصام فايز لاعب الارتكاز، نتيجة الطرد أمام النصر في الجولة الماضية، ورفضت لجنة الاعتراض على قرارات الحكم إلغاء البطاقة، ليكون الرابع من الأساسيين خارج التشكيلة، حيث يواصل المغربي وليد أزارو هداف «البرتقالي» الغياب للإصابة، فيما دخل سيف راشد مرحلة التدريبات، بعد الشفاء من الإصابة، إلا أنه لن يلحق بالمباراة، بجانب إصابة أنس مطيطش في مباراة تحت 21 سنة، فيما لن يدفع الروماني إيسايلا باللاعب محمد إسماعيل من بداية المباراة، ويجلس على «الدكة» بعد العودة من الإصابة.

ولن تتغير تشكيلة «البرتقالي» كثيراً، حيث يعتمد المدرب على المجموعة نفسها في آخر مباراتين، مع «تعديل طفيف»، من خلال الدفع بجيانلوكا في «الارتكاز» بدلاً من عصام فايز، بجانب بلال يوسف وناصر عبدالهادي، فيما يضم «رباعي الدفاع» نادر الغندري وعبدالله صالح وسعود سعيد ومحمد ناصر، وفي الوسط، علي مدن وهيكل الشيخاوي، وفي الهجوم روكي.