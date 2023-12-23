السبت 23 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 لاعبين خارج تشكيلة «البرتقالي»

4 لاعبين خارج تشكيلة «البرتقالي»
23 ديسمبر 2023 14:00

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة كلباء
«لقاء صربي» في سباق «اللقب الأول»


تشهد قائمة عجمان أمام الشارقة، يوم الأحد في «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، غيابات جديدة، بعدما انضم إليها عصام فايز لاعب الارتكاز، نتيجة الطرد أمام النصر في الجولة الماضية، ورفضت لجنة الاعتراض على قرارات الحكم إلغاء البطاقة، ليكون الرابع من الأساسيين خارج التشكيلة، حيث يواصل المغربي وليد أزارو هداف «البرتقالي» الغياب للإصابة، فيما دخل سيف راشد مرحلة التدريبات، بعد الشفاء من الإصابة، إلا أنه لن يلحق بالمباراة، بجانب إصابة أنس مطيطش في مباراة تحت 21 سنة، فيما لن يدفع الروماني إيسايلا باللاعب محمد إسماعيل من بداية المباراة، ويجلس على «الدكة» بعد العودة من الإصابة. 
ولن تتغير تشكيلة «البرتقالي» كثيراً، حيث يعتمد المدرب على المجموعة نفسها في آخر مباراتين، مع «تعديل طفيف»، من خلال الدفع بجيانلوكا في «الارتكاز» بدلاً من عصام فايز، بجانب بلال يوسف وناصر عبدالهادي، فيما يضم «رباعي الدفاع» نادر الغندري وعبدالله صالح وسعود سعيد ومحمد ناصر، وفي الوسط، علي مدن وهيكل الشيخاوي، وفي الهجوم روكي.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
عجمان
وليد أزارو
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أبوظبي
علوم الدار
ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة غدا
اليوم 17:45
يوفنتوس يواصل مطاردة الإنتر
الرياضة
يوفنتوس يواصل مطاردة الإنتر
اليوم 17:44
فيروس كورونا
الأخبار العالمية
متحور جديد من كورونا يواصل التفشي في أميركا
اليوم 17:38
براءة «مور» من «المنشطات»
الرياضة
براءة «مور» من «المنشطات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©