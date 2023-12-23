إيمري مُحبط من «الفار»!



لندن (أ ف ب)

اعتبر الإسباني أوناي إيمري مدرّب أستون فيلا أن تدخّل حكم الفيديو المساعد «الفار» كان «زائداً عن اللزوم»، خلال تعادل فريقه «المحبط» مع ضيفه شيفيلد يونايتد وصيف القاع 1-1، الجمعة في المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما حرمه فرصة التصدر مؤقتاً للمرة الأولى من 2011.

وشهدت المباراة إلغاء هدف الجامايكي ليون بايلي «61»، ليعود ويتدخل الحكم في ثلاث مناسبات طالب فيها أستون فيلا بركلات جزاء.

وكان فيلا يحتاج إلى الفوز لاعتلاء الصدارة للمرة الأولى منذ أغسطس 2011 إلا أنه اكتفى بالتعادل، والتقدّم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر «39 نقطة لكل منهما»، بانتظار مباراة الأخير في ملعب «أنفيلد» أمام ليفربول الثالث «38» السبت في قمة المرحلة.

وقال إيمري «52 عاماً» لشبكة«بي بي سي»: أتقبّل قرارات حكم الفيديو المساعد دائماً، لكن اليوم فقط أعتقد أنه كان زائداً عن اللزوم، لم يكن من الضروري أن تتم مراجعته مرتين أو ثلاث في الشوط الأوّل، كما في حالة الهدف أيضاً، عادةً يتم احتساب هذا الهدف.

وعبّر إيمري عن خيبة أمل من النتيجة، لكننا نقبلها، علينا التركيز للمباراة المقبلة ضد مانشستر يونايتد، ستكون رائعة.

ويلعب أستون فيلا أمام «الشياطين الحمر» الثلاثاء، ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

وجاءت أولى مواجهات فيلا مع «في أيه آر» الجمعة حين رفض إعطاء أولي واتكيز ركلة جزاء، بعد دفعه من قبل البرازيلي فيني سوزا، كما رُفضت مطالبة المضيف بركلة جزاء ثانية، بعد تصدّي الظهير الأيمن جورج بالدوك لرأسية واتكينز.

واعتقد لاعبو فيلا أنهم تقدّموا بالنتيجة في الدقيقة 58، حين تلقّى بايلي عرضيةً من واتكينز وسدّد في المرمى، لكن الهدف ألغيَ، حين اعتُبر أن زميله جاكوب رامسي ارتكب خطأً ضد الحارس ويس فودرينجهام.

وتدخّل حكم الفيديو المساعد مجدداً بعد ربع ساعة، للحُكم على ما إذا كان تصدّي بالدوك للكرة بيده، نافياً حدوث ذلك.

وسجّل كاميرون آرشر الذي انتقل من فيلا إلى شيفيلد قبل انطلاق الموسم الهدف الأوّل في الدقيقة 87، إلا أن البديل المهاجم الإيطالي نيكولو زانيولو أدرك التعادل من رأسية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.