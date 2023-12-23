30 لاعباً ولاعبة في معسكر «أبوظبي للمبارزة»



أبوظبي (وام)



دشن نادي أبوظبي للمبارزة معسكره الداخلي في فندق «ملينيوم»، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية بفرنسا المقررة الشهر القادم، والعديد من البطولات المحلية الأخرى.

ويتضمن المعسكر العديد من البرامج التدريبية المتنوعة، في الصالة الرياضية لمجلس المشرف التابع لمجالس أبوظبي.

ويشارك في المعسكر البطل الأولمبي المصري أحمد أسامة الجندي المتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، في «الخماسي الحديث»، والعديد من الألقاب العربية والقارية والدولية، للاستفادة من تجربته المتميزة في التتويج بالألقاب، ومنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك والاستفادة من أفضل الممارسات للارتقاء بقدراتهم وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من المنافسة على النتائج الإيجابية في البطولات المحلية والدولية.

وأكد ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة النادي، أن هذا المعسكر يعزز قدرات اللاعبين واللاعبات، وصقل خبراتهم من خلال الاحتكاك مع البطل المصري أحمد أسامة الجندي، وغيره من اللاعبين الأبطال الذين ينوي النادي استقطابهم في الفترة المقبلة، على المستويين العربي والدولي، لتحقيق رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، وتعزيز التطلعات الرياضية الوطنية، واكتشاف المواهب لدعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر. وأشاد المنصوري بالتعاون الإيجابي والدعم الكبير من «مجالس أبوظبي»، لإقامة المعسكر، ودعم طموحات النادي في المنافسة على أفضل النتائج في المسابقات المحلية والخارجية، خاصة أن الموسم الأول للنادي شهد تتويجه بعدد 100 ميدالية في المشاركات المحلية والدولية، بواقع «30 ذهبية، و27 فضية، و43 برونزية.