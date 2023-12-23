نجوم العالم في ضيافة «سوبر الإمارات»



معتز الشامي (دبي)



وجهت رابطة المحترفين الدعوة لكوكبة من نجوم العالم، لحضور «كأس السوبر» بين الشارقة وشباب الأهلي، على استاد آل مكتوم في دبي يوم 29 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة البرازيلي ريفالدو أسطورة «السامبا»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 1999، والمُتوج مع «السليساو» بكأس العالم 2002، والأرجنتيني سبيستيان فيرون نجم «التانجو» الذي «صال وجال» في الملاعب الأوروبية، وترك بصمة متميزة في الدوري الإنجليزي، رفقة مانشستر يونايتد، والفرنسي بكاري سانيا لاعب أرسنال ومانشستر سيتي، والفرنسي لودوفيك جولي المُتوج مع «الديوك» بالعديد من البطولات، وألقاب عدة مع الأندية التي دافع عن ألوانها مثل موناكو وباريس سان جيرمان، و«الأسطوري» ديفيد جيمس حارس ليفربول ومانشستر سيتي، ودوايت يورك من ترينيداد نجم هجوم مانشستر يونايتد.

وأكد فيرون، أن كرة القدم الإماراتية تتطور بشكل مستمر، وسبق له متابعة بعض المباريات، وقال: سأكون سعيداً بحضور مباراة وبطولة بقيمة «السوبر» تجمع بين البطلين شباب الأهلي والشارقة، وأتوقعها حماسية وحافلة بالندية، وأيضاً بين جماهير الناديين المتوقع أن يحتشدوا في المدرجات بأعداد غفيرة.

بينما توقع ريفالدو أن تكون «السوبر» قمة حقيقية بين الفريقين الكبيرين، في ظل قدرات المدربين، سواء الشارقة أو شباب الأهلي، مشيراً إلى أن التتويج بالبطولة، عادة ما يشكل دوافع كبيرة للفائز، وبالتالي فإن الجماهير تحضر بقوة في «أمسية السوبر» لتقديم الدعم، مشيراً إلى سعادته بحضور هذا الحدث وسط أجواء ربما يشهدها للمرة الأولى.