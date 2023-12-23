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الرياضة

ليفركوزن يرفض «الانتحار»!

ليفركوزن يرفض «الانتحار»!
23 ديسمبر 2023 17:16

 
برلين (د ب أ)


استبعد سيمون رولفس، المدير الرياضي لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، السماح للاعبين بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط التقارير التي تفيد بأن بايرن ميونيخ، مهتم بضم المدافع الألماني جوناثان تاه. 

وقال رولفس في تقرير نشرته مجلة «كيكر» الألمانية: «الكل سيبقى، لن نسمح لأي لاعب بالرحيل في الشتاء».
ولم يخسر باير ليفركوزن في أي مباراة هذا الموسم، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا»، بفارق أربع نقاط أمام بايرن، الذي لديه مباراة مؤجلة. 

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ولم يفز ليفركوزن من قبل بلقب الدوري الألماني «البوندسليجا»، وذكرت «كيكر» أن السماح برحيل تاه سيكون «انتحار رياضي». 

ويبحث بايرن ميونيخ عن مدافع جديد لأن الفريق ضعيف في هذا المركز، خاصة أن الثنائي الكوري الجنوبي كيم مين جاي، والمغربي نصير مزراوي يعتزمان اللعب في كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا، على الترتيب، وتبدأ البطولتان في منتصف يناير المقبل. 

وأشارت صحيفة «بيلد» إلى اهتمام «البايرن» المزعوم بضم تاه، الذي وفقاً لـ «كيكر» لديه شرط جزائي، في الصيف المقبل. وسيفقد ليفركوزن أيضاً لاعبين لمشاركتهم في بطولتي آسيا وأفريقيا، كما يضم الفريق جوسيب ستانيسيتش، المعار من بايرن ميونيخ لمدة موسم. ويستضيف باير ليفركوزن فريق بايرن ميونيخ يوم 10 فبراير المقبل، وربما بحلول هذا الموعد يستمر فقدان الفريقين للاعبيهما، لأن المباريات النهائية لبطولتي آسيا وأفريقيا ستكون في نفس الأسبوع.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
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