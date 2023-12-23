15 ميدالية لشطرنج الإمارات في عام 2023

دبي (الاتحاد)

حقق أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للشطرنج، إنجازات مميزة خلال عام 2023، عربياً وخليجياً، وقارياً، بعدما حصدوا 15 ميدالية ملونة على مدار العام، بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، وكان مسك الختام الفوز بـ 4 ميداليات برونزية في بطولات آسيا للأشبال والناشئين والشباب التي أقيمت في مدينة العين، بحصد 4 ميداليات برونزية، حيث فازت روضة السركال لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية البرونزية في مسابقة تحت 14 سنة للفردي، وحقق منتخبنا الميدالية البرونزية في مسابقة تحت 18 سنة للكلاسيك والميدالية البرونزية في نفس الفئة تحت 18 سنة للشطرنج السريع، وفاز منتخبنا الوطني للفتيات على الميدالية البرونزية في الشطرنج الكلاسيكي.

وحقق المنتخب 5 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، والثنائية الذهبية للشطرنج السريع والخاطف اللتين أحرزهما الأستاذ الدولي الكبير بطلنا سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال.

وأحرزت روضة السركال، ذهبية فئة تحت 2000 نقطة، في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة، والتي نظمها الاتحاد في دبي بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، فيما حصلت زميلتها في المنتخب وافية درويش على الفضية في التصنيف ذاته، ونالت مريم عيسى البرونزية تحت 1700 نقطة.

وحقق أبطالنا وبطلاتنا 4 ميداليات ملونة في بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال والفتيات، بالكويت، بفوز وافية درويش بالميدالية الذهبية، والميدالية الفضية للاعبة عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وحصلت عهود عيسى في نفس النادي على المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حقق عمار السدراني الميدالية الفضية.

وشارك الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن في كأس العالم في باكو، ونجح في الوصول للمرحلة الخامسة من دور الستة عشر للبطولة، ليحقق إنجازاً كبيراً كونه أول عربي يصل إلى هذا الدور في البطولة.

وأعرب الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس الاتحاد عن سعادته بهذه الإنجازات، مقدماً التهنئة إلى اللاعبين واللاعبات، مؤكداً أن ختام عام 2023 كان مميزاً بتألق أبطالنا وبطلاتنا في بطولة آسيا بالعين بالحصول على 4 ميداليات برونزية، وهو ما يؤكد مكانة الشطرنج الإماراتي على المستوى الآسيوي، ويضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققها أبطال على كافة المستويات.

وأضاف: «هذه الإنجازات تحمل الجميع المسؤولية، سواء مجلس إدارة الاتحاد أو اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في ضرورة مواصلة الجهد والاستمرار على نفس النهج من أجل مزيد من الإنجازات التي ترفع علم دولتنا في المحافل القارية والعالمية وأيضاً الخليجية والعربية».