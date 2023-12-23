إنجاز تاريخي لمنتخب شباب الكريكيت

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للكريكيت تحت 19 سنة وصافة بطولة كأس آسيا، التي اختتمت باستاد دبي الدولي للكريكيت، بعدما خسر في المباراة النهائية، أمام منتخب بنجلاديش.

وكان منتخبنا في حسم مواجهة سريلانكا في المجموعة الثانية، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ليواجه منتخب باكستان بطل آسيا، ويفوز عليه بفارق 11 نقطة، وتأهل للنهائي أمام بنجلاديش إلا أنه خسر، واكتفى بالوصافة للمرة الأولى في تاريخه.

واعتبر مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعايش والتسامح أن ما حققه المنتخب يعد إنجازاً تاريخياً للعبة، ولاتحاد اللعبة الذي راهن على هؤلاء الشباب واعتبرهم النواة والانطلاقة الحقيقية لمنتخبات الدولة في عالم الكريكيت الذي يسيطر عليه كوكبة من المنتخبات القوية في القارة الآسيوية، خاصة الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وأفغانستان.

وكانت وصول منتخبنا للدور النهائي في البطولة بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، بسبب حجم الخبرات الكبيرة لبقية المنتخبات مقارنة بتاريخ اللعبة في الإمارات.

وأكد خالد الزرعوني نائب رئيس الاتحاد، أن وصافة آسيا تمثل تتويجاً لجهود الاتحاد في تطوير اللعبة التي قدمها على مدار السنوات العشر الماضية، ونتاجاً للمتابعة والدعم من قبل الشيخ نهيان بن مبارك الذي راهن على إمكانات الإمارات في اللعبة للوصول إلى المكانة المرجوة، ومنافسة أقوى المنتخبات الشهيرة في اللعبة.

وأضاف أن نجاح الإمارات في استضافة أهم وأشهر بطولات الكريكيت القارية والعالمية خلال السنوات الماضية، وحرص الاتحاد على المشاركة في أهم وأقوى الأحداث ساهم في الوصول إلى وصافة بطولة آسيا للشباب، وهذا سيزيد من تصنيف منتخباتنا في المستقبل، ويجعلها قريبة أكثر من منصات التتويج على مستوى فئة الشباب حالياً، وعلى مستوى الكبار في المستقبل القريب.