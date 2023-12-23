12 ميدالية للدراجات في «عربية الطريق»

الرياض (الاتحاد)

حصدت الإمارات 12 ميدالية، في ختام البطولة العربية لدراجات الطريق، التي أسدل عليها الستار في الرياض، إضافة إلى التتويج بدرع التفوق العربي العام عن 2022، وسبق أن حقق 32 ميدالية في البطولة العربية للمضمار في القاهرة الشهر الماضي، ليصل إجمالي الميداليات إلى 44 ميدالية في بطولتي المضمار والطريق.

وشارك منتخبا الشباب والناشئين في سباق الفردي العام الذي أقيم في اليوم الختامي للبطولة، ونجحا في تقديم مستوى متميز في أول مشاركة لهما على المستوى العربي، والتي يهدف من خلالها الاتحاد إلى إكساب الخبرات لجيل جديد من اللاعبين الصاعدين من الدوري المحلي والسباقات المحلية.

وحصد المنتخب الوطني ميدالية ذهبية واحدة كانت للاعب محمد المطيوعي في سباق فردي ضد الساعة، إضافة إلى 6 ميداليات فضية و5 برونزيات، وشهدت البطولة العربية في السعودية سيطرة جزائرية على معظم السباقات، ليتفوق خلال البطولة التي شهدت مشاركة ما يقارب من 300 دراج من 12 دولة عربية، كما كان للمنتخب العراقي تواجداً قوياً في البطولة، بعد أن حقق العديد من المفاجآت بإحراز عدد من الميداليات.

وأعرب منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد عن سعادته بالتواجد والمشاركة في البطولة بهذا الكم من اللاعبين واللاعبات، حيث يهدف من خلالها الاتحاد إلى تجهيز دراجين للتواجد في منتخب الرجال والسيدات، لتكملة مسيرة اللاعبين المتواجدين حالياً وبناء منتخبات قوية في مختلف الفئات العمرية.

وأشاد بوعصيبة، بالدراج الصاعد عبدالله جاسم، الذي تواجد بقوة في سباق الفردي العام منافساً للمنتخب الجزائري والمغربي في أقوى سباقات البطولة ونجح في مواصلة السباق حتى خط النهاية محرزاً ميدالية فضية تاريخية له وهو لم يتخط 21 عاماً، وهو ما يبشر بدراج صاعد ومتميز بقوة، إضافة إلى محمد المطيوعي وعبدالله الحمادي.

وتعود بعثة المنتخب الرسمية مساء غدٍ الأحد، بعد انتهاء المشاركة، بينما عادت بعثة منتخب الكبار مساء أمس الأول السبت، حيث يبدأ المنتخب الاستعداد للبطولات المقبلة، وخاصة الدراج أحمد المنصوري الذي يستعد للتواجد في عدد من البطولات العالمية خلال الأشهر المقبلة من أجل جمع المزيد من النقاط لمحاولة الوصول إلى أولمبياد باريس 2024، بينما سيلتحق أحمد المطيوعي وعبدالله جاسم وعبدالله الحمادي بفريق الإمارات للمحترفين، بقيادة يوسف ميرزا المدير التنفيذي للفريق.