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«ديمة» تحقق «المعدل الأعلى» في «الإمارات لمربي الخيول»

«ديمة» تحقق «المعدل الأعلى» في «الإمارات لمربي الخيول»
23 ديسمبر 2023 19:30

أبوظبي (وام)
حققت المهرة «بي دبليو ديمة» لعلي سالم الكعبي، أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثاني لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي تقام بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية.
وسجلت «بي دبليو ديمة» 92 نقطة، بتصدرها منافسات فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «ب»، وجاءت في المركز الثاني «آر ايه كيه سكرة» لمربط رأس الخيمة، وحققت 91.65 نقطة، وثالثة «إم زد رفيقة» لخليفة النعيمي، محققة 91.45 نقطة.
واستهلت «جيه اس زمردة» لمربط الجواهر، الفعاليات بحصد المركز الأول في في أول الأشواط المخصص للمهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، محققة 91.45 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «طرفة بي إتش إم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، محققة 90.85 نقطة، وثالثة «ميرا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، محققة 90.75 نقطة.
وتصدرت «وردة جميرا» لمحمد عبد الحميد طه، فئة الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات، محققة 91.95 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «غالية مغيدر» لحسن سيف الزعابي، محققة 91.45 نقطة، وثالثة «جازيل بي اتش ام» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، محققة 91.35 نقطة.
وظفرت «وهج الهيثم» لهيثم محمد بن فريش الكندي، بالمركز الأول لفئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، محققة 91.60 نقطة، وذهب المركز الثاني إلى «غلا بي إتش إم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، محققة 91.00 نقطة، وثالثة «مهجة النور» لمربط النور محققة 90.75 نقطة.
وأحرز «مزيان السديم» لمربط السديم، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنة «أ»، محققاً 91.55 نقطة، تلاه في المركز الثاني «داحم الجواهر» لمربط الجواهر، محققاً 91.10 نقطة، وحصد «يزن مغيدر» لمحمد سيف الزعابي، المركز الثالث محققاً 90.60 نقطة.
وتصدر «أيه دي ياس» لعدنان عبد الله الشحي، القسم «ب» لفئة الأمهار عمر سنة، محققاً 91.65 نقطة، وجاء ثانياً «إم زد أديب» لخليفة النعيمي، محققاً 91.60 نقطة، وثالثاً «أيه دي منصور» لفيصل عبد الله الشحي، محققاً 90.55 نقطة.
وفاز «اكسير الغيد» لمربط الغيد، بالمركز الأول في القسم «ج» للأمهار عمر سنة، محققاً 91.70 نقطة، وجاء ثانياً «لورد كيه إتش» لمربط الكحيلة، محققاً 91.00 نقطة، وثالثاً «ساري آل فهيد» لعبد الله سعيد الهاجري محققاً 90.45 نقطة.

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