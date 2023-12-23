براءة «مور» من «المنشطات»



لندن (رويترز)



قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إنها برأت لاعبة التنس البريطانية تارا مور من تهمة مخالفة لوائح المنشطات، بعد ثبوت عدم مسؤوليتها عن أي دور في المخالفة.

وأوقفت مور المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في منافسات الزوجي بصورة مؤقتة في يونيو 2022 نتيجة وجود مادية محظورة رياضياً في العينة التي أخذت منها خلال مشاركتها في بطولة في بوجوتا عاصمة كولومبيا، حيث خسرت في المباراة النهائية.

وقالت مور إنه لم يسبق لها تعاطي أي مادة محظورة رياضياً عن قصد طوال مسيرتها الرياضية.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إن محكمة مستقلة خلصت إلى أن لحماً ملوثاً تناولته اللاعبة البريطانية مع لاعبة أخرى هي التشيلية باربره جاتيكا، قبل أيام من جمع العينة، هو السبب في وجود المادة في عينتها.

وأضافت الوكالة: وطبقاً لذلك لم يفرض أي إيقاف على أي لاعبة من الاثنتين، وتم على الفور رفع الإيقاف المؤقت الذي فرض على كل لاعبة، تطبيقاً لبرنامج مكافحة المنشطات في التنس.

وقالت الوكالة إن جاتيكا تظل موقوفة بسبب مخالفات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد.