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يوفنتوس يواصل مطاردة الإنتر

يوفنتوس يواصل مطاردة الإنتر
23 ديسمبر 2023 17:44

روما (د ب أ)
واصل فريق يوفنتوس مطاردة إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه فروسينوني 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشرة من المسابقة.
وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، أحرزه كينان يلدز في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني تمكن فريق فروسينوني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق خايمي بايز، إلا أن يوفنتوس تمكن من تسجيل هدف الفوز 82 عن طريق دوشان فلاهوفيتش.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان، الذي بإمكانه أن يوسع الفارق لأربع نقاط حال فوزه على ليتشي.
في المقابل توقف رصيد فروسينوني عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف جنوه.
وهذا الفوز هو الثاني عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع مباريات.
في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الثامنة لفروسينوني في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

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