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الرياضة

«فخر أبوظبي» يواصل الصحوة بـ «ثلاثية»

«فخر أبوظبي» يواصل الصحوة بـ «ثلاثية»
23 ديسمبر 2023 19:45

مراد المصري (أبوظبي)
واصل الجزيرة صحوته، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، بتفوقه على حتا 3-1، في المباراة التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «20 نقطة»، في المركز الخامس «مؤقتاً»، فيما توقف رصيد «الإعصار» عند «5 نقاط».
ألغى الحكم أحمد عيسى هدفاً سجله جمال معروف لاعب حتا، لوقوعه في «مصيدة التسلل»، وافتتح زايد الزعابي التسجيل للجزيرة، بعدما تابع كرة حولها علي مبخوت، ولم ينجح دفاع حتا في التعامل معها، بعدما أودعها كايكوي سواريس بالخطأ داخل شباك فريقه في الدقيقة 13.
تصدى علي خصيف في «توقيت مثالي» لتسديدة أليسكاندر ميركل الذي واجهه داخل المنطقة، ومرت تسديدة عبدالرحمن علي لاعب حتا بجوار القائم الأيسر لمرمى الجزيرة، وتصدى علي خصيف على دفعتين لتسديدة بعيدة من محمد يوسف.
عزز فرناندو لوكاس تقدم الجزيرة بالهدف الثاني، بعد كرة عرضية خدعت الحارس سالم خيري الذي حولها داخل شباكه في الدقيقة 41.
تصدى علي خصيف لتسديدة من خالد الأصبحي، بعد استقباله كرة عرضية داخل المنطقة، وجرب عبدالله رمضان التسديد من خارج المنطقة، إلا أن الحارس سالم خيري تصدى للكرة.
وأسفرت تغييرات الإيطالي ماركو فيفياني مدرب حتا عن إحداث الفارق، بعدما قدم «البديل» دارو دابو الكرة على «طبق من ذهب» أمام «البديل» الآخر علي عيد، ليسكنها داخل الشباك بسهولة في الدقيقة 80.
خرج «البديل» مبارك بنزامة لاعب الجزيرة بالبطاقة الحمراء، بعد حصوله على بطاقتين صفراويين في غضون 14 دقيقة، في الدقيقتين 71 و85.
استغل علي مبخوت مهاجم الجزيرة «هفوة» جديدة من مدافعي حتا، ليسجل الهدف الثالث أمام الشباك الخالية في الدقيقة 90.

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