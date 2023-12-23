«ريمونتادا» تمنح «العميد» النصر أمام «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

حول النصر تأخره أمام ضيفه الإمارات، إلى فوز مثير 2-1، في المباراة التي جرت على استاد آل مكتوم، في انطلاق مباريات «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل الإسباني إلكاسير هدف التقدم للضيوف، قبل نهاية الشوط الأول «الدقيقة 47»، ليعود «الأزرق» في «الوقت القاتل»، بهدفي المدافع جوستافو أليكس في الدقيقة 88، والإيطالي جابياديني من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

ورفع «العميد» الذي أكمل «بدر» انتصاراته أمام «الصقور»، بالفوز الـ 14 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، رصيده إلى «15 نقطة» في المركز الثامن «مؤقتاً»، مقابل بقاء «الصقور» الذي تكبد الخسارة التاسعة في سجله، والثامنة على التوالي في المركز الأخير برصيد «5 نقاط».

ودفع الهولندي ألفريد شردور مدرب «العميد» بالسنغالي موسى ندياي أساسياً في قائمة «الأزرق»، لتعويض غياب «القائد» عادل تعرابت بداعي تراكم الإنذارات، فيما أبقى الوطني عارف شلنك المدرب «المؤقت» لفرقة «الصقور» على الإسباني إنييستا على دكة البدلاء.

واضطر «الصقور» للعب بعشرة لاعبين، قبل اكتمال نصف الساعة الأولى، بعد طرد سالم علي بالبطاقة الحمراء المباشرة، بقرار من الحكم محمد عبدالله حسن، بعد العودة إلى «تقنية الفيديو» في الدقيقة 27، إثر لعبة متهورة، وهي البطاقة الحمراء الأول لسالم علي «30 عاماً» في 102 مباراة في «دوري المحترفين».

ولم يمنع النقص العددي «الصقور» من تسجيل الأسبقية بهدف التقدم بواسطة الإسباني باكو الكاسير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من أول تسديدة مباشرة على مرمى «العميد»، وهو الهدف الخامس للمهاجم الإسباني في الدوري خلال الموسم الحالي، والرابع بقميص ناديه الحالي الإمارات.

وضغط «العميد» بقوة في الشوط الثاني بهدف تعديل النتيجة، قبل أن ينجح مدافعه البرازيلي المقيم جوستافو أليكس في إدراك التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 88، مترجماً عرضية «البديل» عبد العزيز صنقور من الجهة اليمنى.

ونجح الإيطالي مانولو جابياديني في تسجيل الهدف الثاني لفرقة «العميد» من ضربة جزاء في الدقيقة 96، ليمنح «الأزرق» نقاط الفوز الثمين في الوقت القاتل.