«الفرسان» و«الإمبراطور» في «ديربي القمة»

معتصم عبدالله (دبي)

لا صوت يعلو فوق «ديربي القمة»، والصراع المثير على قمة «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي يجمع شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 24 نقطة، وضيفه الوصل «المتصدر» بـ 27 نقطة، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم، على استاد راشد في ختام «الجولة 12»، والتي تشهد أيضاً مباريات البطائح والعين، الشارقة وعجمان، خورفكان والوحدة.

وتكتسي «القمة المرتقبة» بين «الفرسان» و«الإمبراطور»، فضلاً عن بقية مباريات ختام «الجولة 12»، بأهمية خاصة للفرق المتنافسة، لأنها تسبق التوقف الأطول لسباق الدوري، والذي يستمر لأكثر من 50 يوماً، بالتزامن مع المشاركة المرتقبة لمنتخبنا الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا، والتي تقام من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

والتقى طرفا الديربي «الأحمر» و«الأصفر» في مباراتين خلال الموسم الحالي، ضمن ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتفوق الوصل في المباراتين 3-2 ذهاباً على استاد راشد، و3-0 إياباً على ملعب «زعبيل».

وتحمل المباراة المنتظرة الليلة، الرقم 29، في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق شباب الأهلي برصيد 12 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات للوصل، والتعادل في 8 مباريات أخرى، وسجل «الأحمر» 48 هدفاً في المواجهات السابقة، مقابل 36 هدفاً استقبلتها شباكه.

ويعول «الفرسان» الذي اكتفى بحصد نقطة في الجولة الماضية، بالتعادل مع مضيفه الشارقة 1-1، على نقاط مباراة الليلة، من أجل انتزاع الصدارة، ودعم معنويات لاعبيه وجماهيره، قبل مواجهته الثانية أمام «الملك» يوم الجمعة المقبل، على أول ألقاب الموسم الحالي في «كأس السوبر».

في المقابل، يتسلح «الإمبراطور» الفائز في الجولة الماضية للدوري على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، بسلسلة من النتائج الإيجابية بعدم الخسارة في 11 مباراة على التوالي، وهو ينشد تحقيق رقم قياسي في تجنب الخسارة في 12 مباراة في الطريق نحو حسم لقب «بطل الشتاء» مبكراً قبل جولة على ختام الدور الأول.

وتلقي الغيابات المؤثرة في الفريقين بظلالها على «الديربي»، حيث يفتقد شباب الأهلي جهود جناحه الشاب حارب عبدالله بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الماضية أمام الشارقة، فيما يغيب عن الوصل قائده فابيو ليما هداف الفريق في الدوري برصيد 8 أهداف لتراكم الإنذارات، بجانب الظهير سالم العزيزي للطرد.

وبعيداً عن أجواء «قمة الصدارة»، يشهد ختام «الجولة 12» ثلاث مباريات أخرى، حيث يستضيف الشارقة «الرابع» برصيد 21 نقطة، على ملعبه بـ «الإمارة الباسمة» ضيفه عجمان صاحب المركز 12 وله 10 نقاط، وتسبق مباراة الليلة مواجهة «الملك» أمام «الفرسان» على لقب «السوبر»، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة في «دوري المحترفين» بين «الملك» و«البرتقالي»، إلى الأول برصيد 14 انتصاراً، مقابل 4 انتصاراً لـ «البرتقالي»، والتعادل في مباراتين، فيما تزيد أفضلية عدم خسارة الروماني كوزمين مدرب الشارقة الحالي في كل مواجهاته السابقة أمام «البركان» في الدوري في 12 مباراة، من حظوظ «أصحاب الأرض».

ويستضيف استاد خالد بن محمد بالشارقة، مواجهة البطائح «السابع» برصيد 16 نقطة، أمام ضيفه العين «الثالث» وله 22 نقطة، ويملك «الزعيم» الأفضلية بالفوز في أول مواجهتين أمام «الراقي» في الموسم الماضي بنتيجة 3-2 في الدور الأول، و5-2 في ختام الدور الثاني.

ويدعم الفوز في «الكلاسيكو» بـ «ثنائية» معنويات الوحدة صاحب «المركز الخامس» برصيد 20 نقطة، في مواجهة مضيفه خورفكان «الحادي عشر» برصيد 10 نقاط، بعد خسارته في مباراتين على التوالي 1-4 أمام الشارقة في الجولة 11، والعين في المباراة المؤجلة من «الجولة التاسعة»، وحافظ «العنابي» على سجله خالياً من الخسارة في المواجهات الثماني أمام «النسور» في «دوري المحترفين»، بالفوز في 6 لقاءات، والتعادل في مباراتين.

بالعربي أمام «أصدقاء الأمس»

يتأهب التونسي فراس بالعربي نجم الشارقة الحالي، لخوض أول مواجهة رسمية أمام «أصدقاء الأمس» فريقه السابق عجمان، في مباراة الليلة، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ولعب بالعربي 3 مواسم بقميص «البرتقالي»، قبل انتقاله مطلع الموسم الحالي إلى «الملك».

لابا يهدد «الراقي»

استعاد التوجولي لابا كودجو مهاجم العين ذاكرة التسجيل بإحرازه «ثنائية» في مباراة فريقه أمام خورفكان 4-2، وضعته في صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف، فضلاً عن انفراده بلقب «الهداف التاريخي» لفريقه في «دوري المحترفين» برصيد 96 هدفاً، كما أنه هداف مواجهات فريقه أمام البطائح برصيد 4 أهداف قبل مباراة الليلة.

«علامة الجزاء» نجاح «وحداوي»

سجل الوحدة 5 من أصل 18 هدفاً في الدوري خلال الموسم الحالي من «علامة الجزاء»، ليكون أكثر الفرق نجاحاً في ترجمة ضربات الجزاء لأهداف، ويبرز في صفوف «العنابي» مهاجمه الدولي السوري عمر خربين الذي يعد أكثر اللاعبين افتتاحاً للتسجيل في مباريات الموسم برصيد 7 أهداف.