«السماوي» يصطاد «النمور» في «الوقت القاتل»



مصطفى الديب (أبوظبي)

اقتنص بني ياس ثلاث نقاط غالية، من ضيفه اتحاد كلباء، بعدما تفوق عليه 2- 1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «السماوي»، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين».

تقدم فيليب كيس لـ«النمور» من تسديدة بعد جملة رائعة وسط مساعدة دفاع «السماوي» في الدقيقة 36، وتعادل سولجمانوف لبني ياس في الدقيقة 54، بعد طرد سلطان عادل، ونجح يوسف نياكاتي في خطف النقاط الثلاث بعد تسجيله هدف الفوز لـ «السماوي» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الصائع بعد انفراد بحارس كلباء أحمد الهوتي، إثر بينية رائعة من «القائد» فوز عوانة.

ورفع بني ياس رصيده إلى «النقطة 16» ليرتقي إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند «12 نقطة» في المركز العاشر.