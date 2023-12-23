الألماني ويل يتصدر أول أيام «أبوظبي لقفز الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات أول أيام بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، بمنافسة جاءت بمواصفات المرحلتين من الوزن الثقيل، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 37 فارساً من نخبة فرسان القفز حول العالم، وعبر المرحلتين دون خطأ 15 فارساً، وبفارق التوقيت فاز الفارس الألماني ديفيد ويل مع «زيندريم» وتوّج بجائزة المركز الأول بعد إكماله المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.51 ثانية.

وكانت الفارسة السورية شام الأسد حاضرة على منصة التتويج على صهوة جوادها «آرتيست دو كابوشاين» وتسلمت جائزة المركز الثاني لإكمالها المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.62 ثانية، ومواطنها شادي غريب توّج بجائزة المركز الثالث، وأنهى المرحلة الثانية مع «كابرنت دو مارش» في زمن بلغ 29.91 ثانية.

وتواصلت فعاليات منافسات البطولة، وفي منافسة من جولة واحدة من فئة الأربع نجوم، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، تنافس 47 فارساً وفارسة، وعبرها دون خطأ 14 فارساً، وحقق الفارس سالم خميس السويدي، المشارك رقم (36) بالفرس «كيمبرلي 23»، والفارسة السورية شام الأسد، المشارك رقم (41) مع الجواد «شابيو تي إن»، إحدى نوادر نتائج القفز، بإحرازهما جائزة المركز الأول مشترك، بعدما أكمل منهما الجولة في زمن بلغ 59.56 ثانية، لتذهب جائزة المركز الثالث إلى أوزبكستان بصحبة الفارس عبد الراحمون عبد اللاييف المشارك رقم (1) مع الجواد «كوينتاير» والزمن 62.74 ثانية.

وخصصت أولى منافسات يوم أمس السبت لبطولة خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة مع تمايز، على حواجز 120 سم، بزيادة 5 سم عن المنافسة الأولى، وتنافس فيها 25 جواداً، نجح منها 8 خيول في الانتقال إلى جولة التمايز التي أتمتها دون خطأ 6 خيول، وفيها توّجت بالصدارة «نيروسا» بقيادة الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس، وأنهى معها التمايز في زمن بلغ 33.99 ثانية، وصعدت «أرجنتينا» إلى المركز الثاني بقيادة الفارس السوري فراس حمامة، وأنهت التمايز في زمن بلغ 35.63 ثانية، ونال «كوسال إس آر» جائزة المركز الثالث بقيادة الفارس محمد شافي الرميثي، وأنهت التمايز في زمن بلغ 36.82 ثانية.

وتلتها، المنافسة الثانية المخصصة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وبذات المواصفات جولة مع تمايز والارتفاع 120 سم، وتنافست فيها 28 خيلاً، وعبرت الرئيسة إلى التمايز 6 منها، و3 أكملوا التمايز دون خطأ، وتصدرها الجواد «ماتشو بي إتش» بقيادة الفارس عبد الله حمد الكربي، وأنهى التمايز في 34.50 ثانية، وتوجت بالمركز الثاني «مونت كريستو 18»، بقيادة الفارسة صوفي هينرز، وبزمن التمايز 35.27 ثانية، ونالت الفرس «هارفيست» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي جائزة المركز الثالث، وأنهت التمايز في 37.22 ثانية.

وفاز الفارس مبخوت عويضة الكربي في المنافسة الدولية التأهيلية لفئة فرسان «الجونيورز» من دول المجموعة الإقليمية السابعة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وشارك فيها 30 فارساً وفارسة، ونجح 11 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، وسيطر 4 من فرسان الإمارات على المراكز الأولى، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس مبخوت عويضة الكربي مع «أير أوكرين»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 24.08 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس محمد سعيد الغرير بصحبة «إيكاروس»، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 25.48 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس علي شهاب الرحمة مع «دونا»، مسجلاً 26.23 ثانية في المرحلة الثانية.