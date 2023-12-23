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الرياضة

العربي يقتحم «مربع الصدارة» في دوري «الأولى»

العربي يقتحم «مربع الصدارة» في دوري «الأولى»
23 ديسمبر 2023 22:25

معتصم عبدالله (دبي)

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انتزع العربي المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الذيد بهدف، إلى فوز 2-1 في ختام «الجولة 13»، والتي شهدت تعادل دبا وضيفه دبا الحصن من دون أهداف، وسيتي والحمرية 2-2، فيما عاد الجزيرة الحمراء بنقاط الفوز الثلاث أمام مضيفه يونايتد 2-1.
وحول العربي تأخره بهدف لامار أونيل لاعب الذيد في الدقيقة 15، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي أديلتون جونيور في الدقيقة 84، و«البديل» فيصل الخديم في الدقيقة 90، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، مقابل 18 نقطة للذيد «التاسع».
واستفاد العربي من التعادل السلبي لدبا أمام ضيفه دبا الحصن، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، مقابل 22 نقطة لدبا الحصن الذي بقى ثالثاً.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الذيد
النادي العربي
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