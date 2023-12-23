«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» للرياضة النسائية بطل دوري السلة

علي معالي (دبي)

حافظ فريق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» لكرة السلة على لقب بطولة دوري السيدات، حيث فاز على فريق الشرقية في المباراة النهائية 66-45، في المباراة التي جرت في خورفكان، وخرجت قوية بين الفريقين ليحقق فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك أول ألقاب الموسم، انتهت الأرباع بنتيجة 16-13، 25-9، 6-7، 19-16.

ونجح الفريق من خلال دعم الأكاديمية وتوجيهات مدربة الفريق في الحفاظ على اللقب والفوز ببطولتين للدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهذا الإنجاز هو ثمرة عمل جيد داخل الأكاديمية من الجوانب كافة الفنية والإدارية.

أدار المباراة النهائية الدوليان سالم الزعابي وحمزة عباس، وراقبها الدولي قاسم دعدوش، قام بتتويج الأبطال سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، وحليمة الرئيسي، عضو اللجنة النسائية بالاتحاد، وقاسم دعدوش، المدير الفني المساعد بالاتحاد، وداوود التميمي رئيس لجنة الحكام، ومريم المنصوري وفاطمة العامري، ممثلتا أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وحرصت مدربة الفريق على إشراك 12 لاعبة في المباراة بعد الاطمئنان للنتيجة، وضمت القائمة الذهبية للفريق كلا من: آمنة المهيري «كابتن الفريق»، وفاطمة حيدر، ومريم المزروعي، وجونا مبيض، وحياة المسيكري، ومشاعل المزروعي، وهند خالد، ومشاعل البريكي، وهند الصافي، وميشيل باكو، وكلاودين، وسهى بن طاهر، ومريم مبارك.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق، الجزائرية نادية تمود «مدربة»، فاطمة المازمي «إدارية»، أمل فؤاد «مدربة لياقة»، ومريم بن عمور «معالجة».