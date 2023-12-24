«ذئاب روما» يلتهم نابولي في «ديربي البطاقات»!

روما (أ ف ب)



بقي الفارق على حاله، في الصراع على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوز الإنتر على ضيفه ليتشي 2-0، وملاحقه يوفنتوس على مضيفه فروزينوني 2-1، في المرحلة السابعة عشرة التي شهدت سقوط نابولي حامل اللقب أمام مضيفه روما 0-2 في «ديربي الجنوب» أكمله بتسعة لاعبين.

في ميلانو، وضع الإنتر خلفه خيبة التنازل عن لقب الكأس بخسارته على أرضه أمام بولونيا المتألق 1-2 بعد التمديد، وحقق فوزه الرابع عشر، ما سمح له بالإبقاء على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن يوفنتوس الثاني.

ومن دون الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب إصابة تعرض لها ضد بولونيا في الكأس، منهياً بذلك سلسلة من 89 مباراة متتالية من دون غياب عن «النيراتزوري»، بدأ سيموني إينزاجي اللقاء باشراك النمساوي ماركو أرناوتوفيتش أساسياً في الخط الأمامي بجانب الفرنسي ماركوس تورام.

وبعدما كان صاحب أخطر فرصة لإنتر بتسديده في العارضة إثر ركلة ركنية «40»، افتتح المدافع الألماني الشاب يان بيسيك رصيده التهديفي بألوان الفريق المنتقل اليه هذا الصيف بكرة رأسية ارتطمت بكتفه وسكنت الشباك إثر ركلة حرة نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو «43».

وفي بداية الشوط الثاني، حصل ليتشي على ضربة جزاء، لكن «الفار» تدخل لإلغائها، بعدما تبين أن البرازيلي كارلوس أوجوستو لم يلمس الكرة بيده في المنطقة المحرمة «49».

وحسم الإنتر الفوز بفضل نيكولو باريلا في الدقيقة 75، بعد تبادل الكرة مع أرناوتوفيتش الذي أعادها اليه جميلة بكعب القدم فسددها في الشباك.

وباتت مهمة الإنتر أكثر سهولة بعد طرد الزامبي لاميك باندا في الدقيقة 83 من لقاء سيطر «النيراتزوري» على دقائقه الأخيرة تماماً، وكان بإمكانه رفع الغلة لولا تألق الحارس فالكوني.

وأنقذ الصربي البديل دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس من السقوط بفخ التعادل للمرة الثانية توالياً، عندما سجّل له هدف الفوز في آخر عشر دقائق أمام مضيفه فروزينوني 2-1.

وعن مشاركته بديلاً، أقر فلاهوفيتش لشبكة «دازون» للبث التدفقي «بالطبع، لم يكن من السهل تقبل قرار المدرب لكني احترمت خياره، استناداً إلى الطريقة التي يتحدث بها كل يوم، فأهمية الذين يدخلون اللقاء «بدلاء» توازي أهمية الأساسيين، لاسيما مع اعتماد التبديلات الخمسة».

وأضاف «في هذا الهدف، كانت هناك رغبة بالفوز، رغبة بمساعدة الفريق وإسعاد المشجعين، بطبيعة الحال ليس من السهل على المهاجم ألا يسجل أو ألا يسجل بشكل مستمر، لكني هادئ، أعمل يومياً من أجل مساعدة الفريق، وآمل أن أساعده بشكل أكبر».

وجاءت المباراة صعبة أمام فروزينوني الذي أسقط نابولي برباعية في ثمن نهائي الكأس، وقد يلاقي يوفنتوس مرّة ثانية في ربع النهائي بحال فوز الأخير على ساليرنيتانا.

واصل بولونيا موسمه الرائع، بعدما حسم مواجهته مع ضيفه القوي أتالانتا بهدف سجله الأسكتلندي لويس فيرغجسون برأسية في الدقيقة 86، بعدما وصلته الكرة من ريكاردو أورسوليني، إثر ركلة ركنية، مستعيداً بذلك المركز الرابع من فيورنتينا الفائز على مونزا 1-0.

وهذا الفوز السادس توالياً لبولونيا على أرضه في الدوري، وبات على بعد نقطتين من ميلان الثالث الذي تعثر على ملعب ساليرنيتانا 2-2، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 26 نقطة وتراجع للمركز الثامن، بعد فوز روما على ضيفه نابولي 2-0 سجلهما لورنتسو بيليجريني بعد 5 دقائق على دخوله بتسديدة خلفية جميلة «76» والبلجيكي روميلو ، بعد هجمة مرتدة سريعة ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري و13 في ضمن جميع المسابقات «96».

وشهد اللقاء إشهار 9 أنذارات وأكمله نابولي بتسعة لاعبين، بعد طرد ماتيو بوليتانو لركله البولندي نيكولا زاليفسي «66»، والهداف النيجيري فيكتور أوسيمين لحصوله على إنذارٍ ثانٍ «86».

وبهذا الفوز الذي رفع به رصيده إلى 28 نقطة، بات روما سادساً بفارق نقطة أمام نابولي القادم من الهزيمة المذلة في الكأس أمام فروزينوني ما يُعقد وضع مدربه الجديد ولتر ماتساري، فيما تجاوز بولونيا الثلاثين نقطة «31»، بعد 17 مرحلة على انطلاق الدوري لأول مرة منذ اعتماد الثلاث نقاط للفوز اعتباراً من موسم 1994-1995 وفق «أوبتا» للاحصاءات.