الاتحاد.. «الجراح العميقة»!

الرياض (أ ف ب)



مُني الاتحاد «حامل اللقب»، القادم من مشاركته الثانية في كأس العالم للأندية التي أقيمت نسختها العاشرة في جدة، وبلغ دورها الثاني، حيث انتهى مشواره على يد الأهلي المصري، بهزيمته الخامسة هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، وجاء على يد ضيفه الرائد 1-3 في المرحلة الثامنة عشرة.

وتأثر الاتحاد بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 12، بعد طرد مدافعه مدالله العليان، ما تسبب بخسارته الأولى في الدوري أمام الرائد منذ أبريل 2018.

ويدين الرائد بالفوز الرابع للموسم الى المغربي كريم البركاوي الذي سجل الهدفين الأول والثاني «22 و72»، تاركاً الهدف الثالث للبديل محمد الدوسري «90»، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد البرازيلي رومارينيو داسيلفا «25».

ورفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة، وتراجع للمركز السادس.

وقاد «الثنائي الشاب» سالم النجدي وسعد الشرفاء فريقهما الفتح للفوز على التعاون 3-1،

وسجل النجدي الهدف الأول في الدقيقة 30 قبل أن يضيف الشرفاء الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و45، فيما سجل التعاون هدفه الوحيد متأخراً جداً بواسطة البرازيلي جواو بيدرو «94».

ورفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما بقي التعاون ثالثاً برصيد 34 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الرابعة للموسم.