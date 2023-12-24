آينتراخت يدعم «اليويفا» في معركة «دوري السوبر»

فرانكفورت (د ب أ)



أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي سبق له الفوز ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التزامه ودعمه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، وذلك عقب حكم محكمة العدل الأوروبية الذي فتح الباب لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال أكسيل هيلمان، المسؤول بالنادي في بيان: «كنا ولا زلنا ملتزمين بمسابقات الاتحاد الأوروبي، وهو ما نؤكد عليه من خلال تقدمنا بطلب استضافة نهائي الدوري الأوروبي في فرانكفورت».

وكانت محكمة العدل الأوروبية أقرت بأن الاتحادين الأوروبي والدولي لا يمكنهما معاقبة الأندية، في حال رغبتها في المشاركة ببطولة مثل دوري السوبر الأوروبي، وجاء ذلك استشهادا بقوانين الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة أكدت أيضاً أن ذلك لا يعني إمكانية تحول فكرة دوري السوبر الأوروبي إلى حقيقة.

وكانت أندية عدة مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ أكدت عدم مشاركتها في دوري السوبر، وانضم إليهم فرانكفورت، الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأنه يدعم رابطة الأندية الأوروبية وكذلك «اليويفا».

وأضاف: «لدينا اقتناع كبير بأن رابطة الأندية وكذلك (اليويفا) تعملان بشكل كبير مع كافة الأطراف المعنية لتطوير اللعبة بشكل إيجابي على أساس المبادئ الأوروبية في المنافسة». وكان فرانكفورت قد فاز بلقب الدوري الأوروبي عام 2022، وحقق نفس اللقب بمسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980، كما أن المدينة مرشحة لاستضافة نهائي نسخة 2026 أو 2027 من المسابقة.