الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

آينتراخت يدعم «اليويفا» في معركة «دوري السوبر»

آينتراخت يدعم «اليويفا» في معركة «دوري السوبر»
24 ديسمبر 2023 09:42

فرانكفورت (د ب أ)


أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي سبق له الفوز ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التزامه ودعمه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، وذلك عقب حكم محكمة العدل الأوروبية الذي فتح الباب لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وقال أكسيل هيلمان، المسؤول بالنادي في بيان: «كنا ولا زلنا ملتزمين بمسابقات الاتحاد الأوروبي، وهو ما نؤكد عليه من خلال تقدمنا بطلب استضافة نهائي الدوري الأوروبي في فرانكفورت».
وكانت محكمة العدل الأوروبية أقرت بأن الاتحادين الأوروبي والدولي لا يمكنهما معاقبة الأندية، في حال رغبتها في المشاركة ببطولة مثل دوري السوبر الأوروبي، وجاء ذلك استشهادا بقوانين الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة أكدت أيضاً أن ذلك لا يعني إمكانية تحول فكرة دوري السوبر الأوروبي إلى حقيقة. 

أخبار ذات صلة
كين يغادر «الغرفة الصغيرة»!
ليفركوزن يرفض «الانتحار»!

وكانت أندية عدة مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ أكدت عدم مشاركتها في دوري السوبر، وانضم إليهم فرانكفورت، الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأنه يدعم رابطة الأندية الأوروبية وكذلك «اليويفا».
وأضاف: «لدينا اقتناع كبير بأن رابطة الأندية وكذلك (اليويفا) تعملان بشكل كبير مع كافة الأطراف المعنية لتطوير اللعبة بشكل إيجابي على أساس المبادئ الأوروبية في المنافسة». وكان فرانكفورت قد فاز بلقب الدوري الأوروبي عام 2022، وحقق نفس اللقب بمسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980، كما أن المدينة مرشحة لاستضافة نهائي نسخة 2026 أو 2027 من المسابقة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
اليويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
آينتراخت فرانكفورت
مانشستر يونايتد
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
حمدان بن محمد
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي
اليوم 13:30
المحيربي والمهيري يحصدان «ثنائية» في «مضمار العين»
الرياضة
المحيربي والمهيري يحصدان «ثنائية» في «مضمار العين»
اليوم 13:30
من زلزال الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يزور المناطق المتضررة من الزلزال
اليوم 13:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©