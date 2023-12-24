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كين يغادر «الغرفة الصغيرة»!

كين يغادر «الغرفة الصغيرة»!
24 ديسمبر 2023 09:45

 
ميونيخ (د ب أ)


عثر هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، أخيراً على منزل له في ميونيخ، بعد أربعة أشهر من انتقاله إلى الدوري الألماني لكرة القدم عبر بوابة بايرن ميونيخ.
وانتقل كين من توتنهام إلى بايرن ميونيخ، في أغسطس الماضي، لكن منذ ذلك الحين مكث هداف «البوندسليجا» في فندق، وبقيت عائلته في إنجلترا، ولكن عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) كشف قائد منتخب إنجلترا عن عثوره أخيراً على منزل، ووجه الشكر إلى موظفي الفندق على الفترة التي استضافوه خلالها. 

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وكتب كين «جزيل الشكر لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر بأنني في بيتي منذ قدومي إلى ميونيخ، لقد أسهموا بشكل كبير في قدرتي على الاستقرار بشكل جيد».
وقال «توماس مولر كان يشعر بالقلق بأن غرفتي صغيرة، لذا حان الوقت لمغادرتها والذهاب إلى مكان خاص بي مع عائلتي».

الدوري الألماني
البوندسليجا
هاري كين
بايرن ميونيخ
توتنهام
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