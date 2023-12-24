أرتيتا: المباراة الأقوى في «البريميرليج» منذ 20 عاماً

ليفربول (رويترز)



أكد أرسنال جدارته بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأداء رائع في التعادل المثير 1-1 مع مضيفه ليفربول، ليتصدر المسابقة في عيد الميلاد.

ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا، وصيف بطل الموسم الماضي الذي فاز بخمس من آخر سبع مباريات، لكنه لم يتذوق طعم الفوز في مباراة بالدوري في أنفيلد منذ 2012، 40 نقطة من 18 مباراة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: إنها مباراة كرة قدم لا تصدق، واحدة من أقوى المباريات التي شهدتها منذ 20 عاماً في هذه المسابقة، في العديد من اللحظات كنا في القمة، وفي آخر 20 دقيقة أردنا الفوز أكثر، لكن التعادل نتيجة عادلة».

وفي عشرة من آخر 14 موسماً، فاز المتصدر في عيد الميلاد باللقب في نهاية الموسم. ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الخامس وله مباراة مؤجلة.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أرسنال «يا إلهي، كم هو فريق قوي؟ الأمر الجيد هو أننا فريق جيد أيضاً، في مباراة مثل هذه، يكون التأخر بهدف مبكر من ركلة ثابتة أمراً صعباً، خاصة مع سرعة أرسنال، ولكن بطريقتنا خلال المباراة، والتي بدأنا بها الشوط الثاني كان يجب أن نسجل، نحن نمرر الكرة بدلا من التسديد، فعلنا ذلك أربع أو خمس مرات، وهذا درس، لكن بشكل عام المباراة رائعة».

وحث كلوب الجماهير على زيادة الصخب والضجيج في «أنفيلد» بعد مباراتين هادئتين على غير العادة في الملعب الموجود في منطقة مرسيسايد.

ورغم استجابة الجماهير، تقدم أرسنال مبكراً عندما تفوق جابرييل على كودي جاكبو، ليسجل بضربة رأس إثر تمريرة رائعة من القائد مارتن أوديجارد في الدقيقة الرابعة.

وأضاف أرتيتا «كانت الأجواء صاخبة جداً منذ البداية، فعلوا ما في وسعهم لتحقيق ذلك، أحب أن يتمكن لاعبونا من التعامل مع ذلك، إنه ليس سهلاً.

وسجل محمد صلاح مهاجم ليفربول هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 29، عندما تلقى تمريرة طويلة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد ليتجاوز الجناح المصري أولكسندر زينتشينكو بسهولة، قبل أن يطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك.

وسجل صلاح هدفه 151 في الدوري الممتاز، ليصبح عاشر هدافي المسابقة على مر العصور، وسنحت عدة فرص لأصحاب الأرض لتسجيل هدف الفوز.

وطالب ليفربول بركلة جزاء في لقطة بدا أنها لمسة يد واضحة على أوديجارد، ثم قاد صلاح هجمة مرتدة سريعة، ليمرر إلى ألكسندر-أرنولد الذي ارتطمت تسديدته بالعارضة.

وأرسل مهاجم أرسنال بوكايو ساكا تسديدة مرت بعيداً عن المرمى في الدقائق الأخيرة، بعدما اصطدمت بظهر فيرجيل فان دايك، ليكتفي الفريقان بنقطة واحدة وهي نتيجة جيدة لمانشستر سيتي.

وخسر ليفربول لاعبه كوستاس تسيميكاس بسبب ما قال كلوب إنه كسر في الترقوة خلال الشوط الأول، بعدما اصطدم ساكا بالمدافع بالقرب من خط التماس، مما أدى إلى سقوط كلوب أيضا.

وخرج تسيميكاس بحذر شديد من الملعب بمساعدة الطاقم الطبي الذي كان يمسك بكتفه.