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الرياضة

«بن دري» بطل كأس سلطان بن زايد للبولو

«بن دري» بطل كأس سلطان بن زايد للبولو
24 ديسمبر 2023 10:42

 
رضا سليم (دبي) 

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أحرز «بن دري» كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الرابعة، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة، وهي المرة الثانية التي يُتوج فيها «بن دري» بالكأس، بعد لقب «النسخة الثانية»، فيما فاز «أنكورا» بالنسختين الأولى والثالثة. 
ودخل «بن دري» القائمة الذهبية للبطولة، بعد فوزه على «لامار» 7-6، وجاء النهائي قوياً وتقدم «لامار» في أول شوطين 2-1 و5-3، وعاد «بن دري» في الشوط الثالث، ونجح في التعادل 5-5، وحسم المباراة في الشوط الرابع والأخير بنتيجة 7-6، سجل أهداف «بن دري»، ماركوس «3 أهداف»، وخالد بن دري «هدفين»، ومارتن ومحمد بن دري، وأحرز لفريق «لامار» مفاجأة البطولة، ريكاردو «3 أهداف» وريان العجاجي وسلمان بن هايف وسانتوس. 
أحرز «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم «كأس الترضية»، بعد فوزه على فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بنتيجة 8-6، والمثير أن بابلو لاعب «أيه إم» كان كلمة السر في فوز فريقه، بعدما سجل جميع الأهداف الثمانية، فيما أحرز أهداف الإمارات خوان كروز «3 أهداف»، وميجيل «هدفين» وعلي المري. 
وعقب المباراة النهائية، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي رئيس اللجنة المنظمة، بتتويج الفائزين الأوائل، فيما يستعد النادي لتنظيم كأس «العام الجديد» التي تقام في ملاعب غنتوت من 26 إلى 30 ديسمبر الحالي.
وتحول اليوم النهائي للبطولة إلى مهرجان رياضي كبير، من خلال الفعاليات والعروض الترفيهية، بجانب معرض القرية التراثية التابع لنادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والذي تضمن عدداً من الفعاليات التراثية منها القرية التراثية.

 

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كأس سلطان بن زايد للبولو
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