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الرياضة

هيرنانديز يحذر سان جيرمان من «أنويتا»!

هيرنانديز يحذر سان جيرمان من «أنويتا»!
24 ديسمبر 2023 11:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


حذر الفرنسي لوكاس هيرنانديز، قلب دفاع باريس سان جيرمان، زملاءه من ريال سوسيداد الإسباني، منافسهم القادم في دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، وقال في حديث لصحيفة «لوفيجارو» إن المنافس لن يكون صيداً سهلاً للباريسيين، ويتعين عدم الإفراط في الثقة عند مواجهته.
وسبق لهيرنانديز أن لعب في إسبانيا لأتلتيكومدريد، وواجه ريال سوسيداد كثيراً في «الليجا»، ويعرفه جيداً، وقال: ما زال هناك بعض الوقت، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا، وتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب بـ«حديقة الأمراء»، لأن مواجهة العودة ستكون صعبة في استاد «أنويتا» معقل سوسيداد بإقليم الباسك الإسباني.
وقال هيرنانديز: إذا كان البعض يتصور أن القرعة جيدة بالنسبة لفريقنا، فإن ذلك لا يضمن لنا التأهل أمام هذا الفريق، ولهذا وجب تحذير كل الزملاء. 

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وتصدر ريال سوسيداد مجموعته في دور المجموعات بدوري الأبطال، ولهذا استفاد من ميزة إقامة مباراة العودة على ملعبه، لأنه من الفرق التي تجيد اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.
ولم يكن هيرنانديز أول لاعب يحذر سان جيرمان من قوة ريال سوسيداد، إذ سبقه البرازيلي ماركينيوس «كابتن» الفريق الذي حذر زملاءه عبر تليفزيون النادي، من قوة هذا الفريق الذي يمر بأفضل حالاته هذا الموسم، وبوجه خاص في دوري الأبطال، بدليل صدارته لمجموعته القوية التي تضم إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وريد بول سالزبورج النمساوي، ما يعني أنه فريق يُخشى جانبه، ودليل على قوته وينبغي الاستعداد له جيداً، مشيراً إلى إن موعد المباراتين لا يزال بعيداً، وقد تتغير أمور كثيرة قبل حلول موعدهما، لأن فريقنا يتحسن ويتطور أداؤه إلى الأفضل مع المباريات، بفضل العمل الجيد الذي يقوم به الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الذي يعرف بدوره ريال سوسيداد جيداً، بحكم تدريبه لبرشلونة من قبل، ولهذا أتمنى أن نكون في كامل الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية عندما يأتي موعد هاتين المباراتين.
يذكر أن مباراة الذهاب تقام 14 فبراير المقبل في ملعب «حديقة الأمراء» معقل سان جيرمان، بينما تقام العودة بملعب «أنويتا» معقل ريال سوسيداد بإقليم الباسك 5 مارس المقبل.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
ريال سوسيداد
لوكاس هيرنانديز
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