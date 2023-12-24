الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبطال الخليج» يصعدون منصة التتويج في «ماراثون الإمارات»

«أبطال الخليج» يصعدون منصة التتويج في «ماراثون الإمارات»
24 ديسمبر 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المحيربي والمهيري يحصدان «ثنائية» في «مضمار العين»
«فخر أبوظبي» يرفض «مفاجآت الصاعدين»


برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختتمت الجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، على «كاسر الأمواج» في العاصمة أبوظبي، وبنجاح كبير لفئات البطولة الثلاث، والتي أقيمت بتنظيم النادي البحري.
وحقق عبد الله سعيد الحتاوي، المركز الأول في «المخضرمين»، وتبعه أحمد راشد الدواس من الكويت، ومحمد الهاملي، وفي «واقف محترفين»، حقق المركز الأول سلطان عيسى الحماد، وتبعه راشد سالم الطاهر، وسلمان يونس العوضي، وفي «جالس محترفين» حقق عبدالله التركي من السعودية المركز الأول، وتبعه ستيفان دولياك «فرنسا»، وسعود العبيدلي «قطر».
واستمر السباق لأكثر من ساعة ونصف لفئة المحترفين، والتي جاءت أطول مدة زمنية بين كل الفئات التي شاركت في البطولة.
وأقيمت المنافسة في أجواء مثالية ومناسبة لمسار السباق الداخلي، وكرم الفائزين في الختام خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي.
من جهته، أكد خليفة السويدي، أن انتشار البطولة وقوتها أسهما في أن تكون المشاركة القوية من خلالها لأغلب الأشقاء من دول الخليج، والذين انتزعوا المراكز الأولى أيضاً في المنافسة.
وقال: اجتذبت الجولة أبطالاً من مختلف أنحاء دول الخليج، وهو ما أسهم في أن نرى مستوى فنياً عالياً للتحدي، ومحاولات أفضل من الجميع، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، وسعداء بأن تحظى البطولة بانتشار وحضور كبير ومشاركة قوية في مختلف المراحل.
وأضاف: تعتبر سباقات الماراثون من أقوى المنافسات الخاصة بالدراجات المائية بين المتسابقين والمحترفين، حيث إنها تكشف عن القوة واللياقة العالية لدى الأبطال، وإمكانية قيادة الدراجة لفترة طويلة في مسار السباق، وهي بذلك تعد تجهيزاً قوياً للموسم، واستعداداً للبطولات المقبلة، خاصة بطولة الإمارات الدولية المائية إحدى أقوى منافسات الموسم.

الإمارات
أبوظبي
كاسر الأمواج
الدراجات المائية
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
حمدان بن محمد
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي
اليوم 13:30
المحيربي والمهيري يحصدان «ثنائية» في «مضمار العين»
الرياضة
المحيربي والمهيري يحصدان «ثنائية» في «مضمار العين»
اليوم 13:30
من زلزال الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يزور المناطق المتضررة من الزلزال
اليوم 13:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©