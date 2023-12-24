«أبطال الخليج» يصعدون منصة التتويج في «ماراثون الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختتمت الجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، على «كاسر الأمواج» في العاصمة أبوظبي، وبنجاح كبير لفئات البطولة الثلاث، والتي أقيمت بتنظيم النادي البحري.

وحقق عبد الله سعيد الحتاوي، المركز الأول في «المخضرمين»، وتبعه أحمد راشد الدواس من الكويت، ومحمد الهاملي، وفي «واقف محترفين»، حقق المركز الأول سلطان عيسى الحماد، وتبعه راشد سالم الطاهر، وسلمان يونس العوضي، وفي «جالس محترفين» حقق عبدالله التركي من السعودية المركز الأول، وتبعه ستيفان دولياك «فرنسا»، وسعود العبيدلي «قطر».

واستمر السباق لأكثر من ساعة ونصف لفئة المحترفين، والتي جاءت أطول مدة زمنية بين كل الفئات التي شاركت في البطولة.

وأقيمت المنافسة في أجواء مثالية ومناسبة لمسار السباق الداخلي، وكرم الفائزين في الختام خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي.

من جهته، أكد خليفة السويدي، أن انتشار البطولة وقوتها أسهما في أن تكون المشاركة القوية من خلالها لأغلب الأشقاء من دول الخليج، والذين انتزعوا المراكز الأولى أيضاً في المنافسة.

وقال: اجتذبت الجولة أبطالاً من مختلف أنحاء دول الخليج، وهو ما أسهم في أن نرى مستوى فنياً عالياً للتحدي، ومحاولات أفضل من الجميع، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، وسعداء بأن تحظى البطولة بانتشار وحضور كبير ومشاركة قوية في مختلف المراحل.

وأضاف: تعتبر سباقات الماراثون من أقوى المنافسات الخاصة بالدراجات المائية بين المتسابقين والمحترفين، حيث إنها تكشف عن القوة واللياقة العالية لدى الأبطال، وإمكانية قيادة الدراجة لفترة طويلة في مسار السباق، وهي بذلك تعد تجهيزاً قوياً للموسم، واستعداداً للبطولات المقبلة، خاصة بطولة الإمارات الدولية المائية إحدى أقوى منافسات الموسم.