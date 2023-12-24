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الرياضة

جوشوا يُسقط والين أمام رونالدو

جوشوا يُسقط والين أمام رونالدو
24 ديسمبر 2023 11:38

 
الرياض (رويترز) 

أعاد ملاكم الوزن الثقيل أنتوني جوشوا السنوات للخلف، ليتغلب على أوتو والين في «المملكة أرينا» بالرياض، حيث قرر الملاكم السويدي إيقاف النزال خلال الاستراحة بين الجولتين الخامسة والسادسة.
وبحضور نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو هداف النصر والدوري السعودي للمحترفين، وجلوسه إلى جوار بطل الفنون القتالية المختلطة السابق كونور مكجريجور لمشاهدة النزال في العاصمة السعودية، دخل ملاكما الوزن الثقيل الحلبة، بعد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، وبدأ جوشوا على الفور في توجيه اللكمات المستقيمة بيده اليمنى نحو منافسه السويدي.

 

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وهيمن جوشوا، بطل الوزن الثقيل الموحد مرتين، على القتال من وسط الحلبة، مما أجبر منافسه على الدوران حوله، ليعاني والين ليشن أي هجوم على منافسه البريطاني.
وأصاب جوشوا، الذي تغلب على والين بالنقاط مرتين في منافسات الهواة، الملاكم السويدي في الجولة الخامسة، حيث أوسعه ضرباً باللكمات الخطافية بكلتا يديه ليتركه يترنح وغير مستقر على قدميه، بينما كان يتجه عائداً إلى ركنه في الحلبة، ليبلغ فريقه الحكم بأنه لا يستطيع الاستمرار.
وبعد تحسين سجله إلى 27 انتصاراً وثلاث هزائم، قال جوشوا «34 عاماً» إنه سعيد بالنتيجة، لكنه رفض القول إنه عاد إلى سابق عهده.
وقال جوشوا في الحلبة بعد النزال: «أحترم أوتو، طوال فترة الإعداد للنزال كنت أقول للجميع إنني بحاجة للتركيز على الرجل الذي أمامي لأنني أحترم ما يقدمه".
وهذه الهزيمة الأولى لوالين بالضربة القاضية في مسيرته والثانية فقط بعد الهزيمة أمام تايسون فيوري في سبتمبر 2019.
وفي مباراة أخرى بالعرض ذاته، قدم الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر عرضاً رائعاً ليحقق فوزاً مثيراً بالإجماع على الأميركي ديونتاي وايلدر.

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الرياض
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