«فخر أبوظبي» يرفض «مفاجآت الصاعدين»

مراد المصري (دبي)



اختتم الجزيرة العام الجاري ببوادر إيجابية، بعدما انتزع الفوز الثاني على التوالي، وجاء على حساب حتا 3-1، في «الجولة 12»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل إلى «20 نقطة» يمكنه البناء عليها خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وفرض «فخر أبوظبي» مرة أخرى شخصيته أمام «الفرق الصاعدة» من دوري الدرجة الأولى، حيث يرفض المفاجآت أمامها، بعدما انتزع الفوز على الإمارات وحتا على التوالي، ورجح كفته في آخر 11 مباراة أمامها، رافعاً رصيده إلى 39 انتصاراً في 51 مباراة، علماً أنه تفوق على «الإعصار» تحديداً في جميع اللقاءات السبعة في «عصر الاحتراف».

وفرض علي خصيف نفسه أحد أبرز نجوم اللقاء، في أول ظهور للحارس عقب غياب بداعي المرض، فيما لعبت خبرة علي مبخوت في المقدمة، دوراً مهماً في حسم المواجهة، من خلال صناعة الهدف الأول وتسجيل الثالث، علماً أن الفريق واجه ظروف غيابات لاعبين مهمين، منهم خلفان مبارك وخليفة الحمادي.

وحاول الهولندي بوب دي كليرك المدرب المؤقت للجزيرة، إنهاء مشواره بأفضل صورة ممكنة، مع ترقب هوية المدرب الجديد الذي تكون أمامه فرصة ترتيب الأوراق خلال الفترة الطويلة المقبلة في يناير مع مشاركة منتخبنا في نهائيات كأس آسيا.

ويرى دي كليرك، أن الفوز جاء مستحقاً، قياساً على الأداء العام خلال اللقاء، وقال «عندما قلص حتا الفارق، شعر الضيف أنه قادر على التعادل، وضغط علينا بعض الشيء، لكننا سجلنا هدف الحسم».

وأضاف «سيطرنا على معظم أوقات المباراة، وأعتقد أنه كان علينا تسجيل الهدف الثالث في وقت مبكر، لكي نحسم المباراة تماماً، ولكن هذا لم يحدث، وسعيد بأداء اللاعبين بشكل عام، وبفوزنا الثاني في آخر أسبوعين، حصلنا على 6 نقاط، بعد فترة صعبة من النتائج السلبية، وسعيد من أجل جميع اللاعبين، وإنهاء العام بفوز معنوي مهم».

من جانبه، قدم حتا أداءً شجاعاً على مدار اللقاء، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية، حيث سدد 15 مرة، منها 6 تسديدات داخل إطار المرمى، إلا أنه سجل مرة واحدة، في إشارة واضحة للحاجة إلى مهاجم أجنبي هداف خلال «الانتقالات الشتوية».

وتحدث فابيو فيفاني مدرب حتا عقب المباراة، موضحاً أن فريقه أتيحت له 10 فرص للتسجيل لم يستغلها، وقال «أهدينا الفريق المنافس ثلاثة أهداف، وهذا النوع من الأخطاء غير مقبول أمام فريق كبير مثل الجزيرة».

وأضاف «أخبرت اللاعبين في غرفة الملابس أن علينا مواصلة العمل، وتقديم هذا الأداء الذي أظهرنا من خلاله أن الفريق يريد البقاء، ونحن نلعب كرة قدم جيدة ونثق بأنفسنا، ويجب علينا أن نحافظ على هذا النسق، ونقلل الأخطاء في المباريات المقبلة».