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المحيربي والمهيري يحصدان «ثنائية» في «مضمار العين»

المحيربي والمهيري يحصدان «ثنائية» في «مضمار العين»
24 ديسمبر 2023 13:30

 
عصام السيد (العين)

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حفل السباق الخامس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتألف من 9 أشواط للخيول العربية، ما عدا الشوط الختامي الذي خُصص للخيول للمهجنة، بعدد كبير من المشاركات بلغ 133 خيلاً، تنافست على جوائز 510 ألف درهم، وحصد المدربان أحمد المحيربي، ومصبح المهيري «ثنائية» مستحقة.
وحصد المهر «إي أس بدور» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الثالث، وخُصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر، على لقب الجيمي، ومسجلاً 1:54:72 دقيقة.
وانتزعت المهرة «جاب داعية» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنيش فوزاً صعباً في الشوط السابع الذي يُقام على مسافة 1000 متر، على لقب البصرة، وحقق زمناً 1:05:83 دقيقة.
وسجل «جعفر ديز أرنيت» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، الفوز بالشوط الثاني لمسافة 1800 متر «تكافؤ» 15 من الخيل القوية تنافست على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، ومسجلاً 2:06:82 دقيقة.
ومنح «أيه إتش حيزوم» لسيف محمد فن المحيربي، بقيادة أوسكار شافيز، «الثنائية» للمدرب أحمد المحيربي، حين خطف لقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب الهيلي، ومسجلاً 1:52:44 دقيقة.
وافتتح «الأرقم» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة تاج أوشي، رصيد انتصاراته من أول مشاركة، بحصد لقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب زاخر، وسجل البطل زمناً 2:04:21 دقيقة.
وخطف «لو اوق نيتشر» لراشد الشحي وتوفيق محمد، بإشراف مصبح المهيري «ثنائية»، وبقيادة موفقة من الفارس العُماني قيس البوسعيدي، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، بمشاركة نخبة قوية قوامها 15 خيلاً، على لقب فلج هزاع، ومسجلاً 1:41:41 دقيقة.
وفاجأ الجواد غير المرشح «أسترال ديل سول» لعلي حداد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة برناردو بينيرو، منافسيه في الشوط السادس الرئيس في الحفل للخيول تصنيف «0-80» لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، على لقب القطارة، وسجل البطل 1:37:39 دقيقة.
وخطف «أف المناس» لاسما إدريس، بإشراف قيس عبود، وقيادة شارلي بونيت، جائزة الشوط الثامن لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب المسعودي، وسجل البطل 1:06:51 دقيقة.
ونال «ديزرت» لسالم حسن الحوسني، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة طيار عليا جائزة الشوط التاسع والختامي للتكافؤ لمسافة 1000 متر، على لقب القطارة، ومسجلاً 1:06:35 دقيقة.

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