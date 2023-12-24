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الرياضة

«الحل الوسط» يربط فيليكس وبرشلونة بـ «سنة إضافية»!

«الحل الوسط» يربط فيليكس وبرشلونة بـ «سنة إضافية»!
24 ديسمبر 2023 13:09

أنور إبراهيم (القاهرة)


كشفت صحيفة «دياريو سبورت» النقاب، عن أن برشلونة الإسباني قد يُقدم على «خطوة جريئة»، من أجل الإبقاء على البرتغالي الشاب جواو فيليكس «24 عاماً» في الفريق الموسم المقبل 2024-2025، على سبيل الإعارة أيضاً، مثلما هو حاله هذا الموسم. 

وضم «البارسا» فيليكس في اليوم الأخير من «الميركاتو الصيفي» الماضي، قادماً من أتلتيكو مدريد، بعد أن وقع عقداً مع «الروخي بلانكوس»، يقضي بإعارته لمدة موسم لـ «البارسا». 

وقدم فيليكس أوراق اعتماد جيدة خلال المباريات التي شارك فيها هذا الموسم مع برشلونة، وبوجه خاص مباراته أمام فريقه السابق أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدف المباراة الوحيد، ولعب مباراة كبيرة، وكأنه كان يرد فيها على انتقادات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ «الأتليتي»، عندما كان لاعباً تحت قيادته، إذ وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، ولم يكن يشركه كثيراً في المباريات، وانتهى الأمر باستبعاده تماماً من التشكيلة الأساسية، لعدم اقتناعه بمردوده الفني والبدني.
وقالت الصحيفة إن هناك تقارير متعارضة تشير إلى وجود حالة «انقسام» داخل النادي المدريدي بشأن الخطط طويلة الأجل بالنسبة لهذا اللاعب، وإن كان النادي على استعداد لبيعه لبرشلونة بنهاية الموسم مقابل 80 مليون يورو. 

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وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن أتلتيكو مدريد على استعداد أيضاً للتفاوض على «صيغة حل وسط» بإعارة اللاعب سنة أخرى لبرشلونة حتى «صيف 2025»، مع خيار إجباري بشرائه بصفة نهائية في نهاية موسم الإعارة الجديد، ووقتها يكون المبلغ الذي يطلبه «الروخي بلانكوس» أقل كثيراً من الذي يطلبه حالياً، وربما لا يزيد على 60 مليون يورو.
جواو فيليكس، المولود في 10 نوفمبر1999، انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 125 مليون يورو في 2019، وكان وقتها ثاني أغلى صفقة لاعب شاب في العالم، إذ لم يكن وقتها تجاوز العشرين من عمره. 

وأصر سيميوني على التعاقد معه، ورغم ذلك لم يستفد منه على النحو الأمثل طوال 4 سنوات أمضاها مع الفريق، حيث سجل 34 هدفاً، وصنع 16 أخرى طوال هذه المدة، ولم يكن حاسماً في أغلب المباريات، فانقلب عليه المدير الفني الأرجنتيني، واستبعده في الموسم الماضي، ولم يعد يعتمد عليه، وخاصة في المباريات الكبرى. 

ولم يتقبل فيليكس وضعه في الفريق وانحصر كل تفكيره في الرحيل، إلى برشلونة تحديداً لتحقيق حلم الطفولة، ووجد استجابة من تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا».

الدوري الإسباني
برشلونة
أتلتيكو مدريد
جواو فيليكس
تشافي هيرنانديز
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