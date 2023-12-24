«جوارديولا 37» ينافس فيرجسون على «الأفضل»

عمرو عبيد (القاهرة)

لن ينتهي الحديث عن «الثنائية الأسطورية»، التي نتجت عن «الشراكة الناجحة»، بين نادي مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، خلال «الحقبة الظبيانية»، التي صنعت تاريخاً إنجليزياً وأوروبياً وعالمياً «استثنائياً» خلال العقد الأخير، ورغم انتهاء كأس العالم للأندية وعودة مباريات بطولات الدوري المحلية، لا سيما «البريميرليج» بجولاته المضغوطة خلال فترة «البوكسينج داي»، إلا أن صحيفة «لي سبورتيو» الكتالونية أفردت غلافها «كاملاً» لصورة «الفيلسوف بيب» بعنوان «إنه الحب»!

وقالت «لي سبورتيو» إن التتويج الأخير في «مونديال الأندية» أهدى بيب لقبه الـ37 في تاريخه التدريبي، ليُصبح المدرب الوحيد المُتوّج 4 مرات بكأس العالم للأندية، ليؤكد من جديد حجم العمل العظيم الذي يقوم به في عالم كرة القدم، مزيناً «السنة السحرية» مع «البلومون» بهذا اللقب العالمي، وعنونت الصحيفة تقريرها عبر موقعها الإلكتروني بـ«بيب.. الذي لا يكل أو يمل من صيد البطولات»، وقالت إن «العبقري» ينتقل من الفوز بلقب إلى حصد آخر، ليُعزّز «أسطورته» كمدرب بكأس العالم للأندية في مسيرة ناجحة لا تتوقف، تحمل في طياتها رسائل ودروس إلى كل منتقديه في الأسابيع الأخيرة.



وعدّدت الصحيفة بطولات بيب الـ37، بداية من 14 لقباً مع برشلونة بينها «ثُلاثية الليجا» و«ثُنائيات» دوري أبطال أوروبا والسوبر القاري وكأس العالم للأندية، مروراً بـ7 ألقاب مع بايرن ميونيخ، قبل أن ينفجر إبداعه مع «السيتي الخارق» حاصداً 16 لقباً كان آخرها «خُماسية العام السحري»، وضمنها 5 ألقاب في «البريميرليج» بينها الثلاثية المتتالية «النادرة»، وأكملت «لي سبورتيو» أن بيب الذي تعرض للنقد بسبب نتائج «البلومون» المتراجعة في الدوري الإنجليزي مؤخراً، رد على طريقه الخاصة مثلما اعتاد طوال 15 عاماً، مؤكداً أن بصمته القوية لا تزال تحمل الكثير من السحر والرغبة في تحقيق المزيد من البطولات.

وختمت «لي سبورتيو» تقريرها بالقول إن وقت توقف جوارديولا غير معلوم، لكن «أسطورته» مستمرة في النمو، بعدما بات «ثانياً» بعد السير أليكس فيرجسون من حيث عدد البطولات، كأفضل مدربي العالم عبر التاريخ، وهو ما اعترف به «الفيفا» و«اليويفا» في السنوات الأخيرة بحصده الجوائز الفردية أيضاً، وإذا كان بيب قد نفّذ مشروعاً فذاً مع برشلونة قبل 15 عاماً، وصنع شراكة غير عادية مع «الأسطوري» ليونيل ميسي، فإنه أتى إلى إنجلترا ليقلب الكرة الإنجليزية رأساً على عقب، ويبسط سيطرته الكاملة على البطولات المحلية، ووسط محاولات التشكيك بالحديث عن «الشامبيونزليج»، حصد جوارديولا اللقب مع «السيتي» في يونيو الماضي، وختم الموسم بـ«ثُلاثية» زادها إلى «خُماسية» في نفس العام، ليكون تتويجاً «خيالياً» لكل ما بناه مع «السيتي» في السنوات السابقة!