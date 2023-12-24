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الرياضة

جوائز «أبوظبي الدولية» لجمال الخيل ترتفع إلى 4 ملايين يورو

جوائز «أبوظبي الدولية» لجمال الخيل ترتفع إلى 4 ملايين يورو
24 ديسمبر 2023 14:29

 
أبوظبي (وام)


أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، رفع قيمة الجوائز المالية للنسخة المقبلة، من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» إلى 4 ملايين يورو. 

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وتقام البطولة في فبراير المقبل ضمن سلسلة بطولات جولة الجياد العربية، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتشمل العديد من البطولات رفيعة المستوى في عدد من أبرز العواصم العالمية التي تم اختيارها بعناية.
وتعتبر بطولة أبوظبي الدولية، التي تحرص على اتباع أعلى معايير الشفافية والعدالة، محطة مهمة في عروض جمال الخيل العربية الدولية، حيث أسهمت في الكشف عن العديد من الأبطال العالميين، كما أنها تجتذب أفضل سلالات الخيل العربية، وتتميز بنظام جوائزها الفريد الذي يمنح الفائزين في الأشواط التأهيلية، وحتى المركز السادس، مبالغ مالية مجزية بقيم متفاوتة، بهدف دعم ملاك ومربي الخيل المشاركة من داخل الدولة وخارجها.

الإمارات
أبوظبي
جمال الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
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